Fichajes: Sergio León, para firmar

A expensas de Borja Mayoral, por el que se echará el resto, el Levante no fichará a más delanteros este verano porque la demarcación de ataque ya la tiene cubierta con Sergio León. Después de los últimos contactos entre Quico Catalán y su representante, el fichaje está prácticamente cerrado entre todas las partes, aunque igual que ocurre con los casos de Clerc, Miramón y Hernani no se va a hacer oficial aún, ya que el próximo anuncio del club será el del nombramiento del nuevo director deportivo y en su defecto el del posible secretario técnico que le acompañe tras quedar ambos puestos vacantes sin Tito ni Helguera.

El Levante pagará alrededor de dos millones de euros por el traspaso en una operación en la que Quico juega la baza del 20 por ciento de la propiedad de Camarasa para rebajar a la mitad el precio de un fichaje tasado en alrededor de cuatro. Hace dos temporadas el Betis pagó siete kilos por el 80 por ciento del centrocampista de Meliana y un bonus de 500.000 euros más la cesión y la ficha de Álex Alegría. Tras haber jugado en el Cardiff a préstamo, los verdiblancos se harían ahora con la totalidad de la ficha, por lo que el montante de la salida del canterano valenciano terminaría rondando los 10, por debajo de Lerma (30), Boateng (11) y Keylor Navas (10).



Antiguo deseo granota

Después de una temporada en la que apenas ha tenido oportunidades con Setién, la llegada de Rubi al banquillo del Villamarín no cambia en exceso la salida del delantero, al que Helguera dejó encarrilado antes de su dimisión. Sergio León, no en vano, es un antiguo objeto de deseo desde los tiempos en los que Carmelo del Pozo tanteó su contratación cuando estaba en Osasuna.

Como en el resto de operaciones adelantadas, el del aún jugador del Betis es uno de los nombres sobre la mesa en las reuniones que el presidente del Levante está manteniendo en su casting de directores deportivos. Todos los fichajes que se han hecho de cara a la 19/20, eso sí, cuentan con el visto bueno de Paco López, quien junto al propio Quico ya ha empezado a esbozar las líneas maestras de entradas y salidas. Con la delantera cubierta a excepción de Mayoral y sin perder de vista ni lo que pueda ocurrir con Roger y especialmente con Dwamena, los esfuerzos se centran en la medular, el eje de la defensa y las dos bandas. El entrenador también ha roto una lanza por el regreso de Rubén, por el que el club ha comunicado a Osasuna que ejecuta la opción de repesca. Ahora está por ver qué rol juega el setabense en la primera plantilla y si su vuelta es o no para quedarse.



Recta final del casting

Aunque sigue sin haber fecha para el nombramiento del director deportivo, todo apunta a que la ronda de contactos de Quico Catalán toca a su fin. No se ha convocado todavía al Consejo para presentar al elegido, pero si finalmente no es esta semana, en Orriols dan por seguro que el anuncio no pasará de la próxima.