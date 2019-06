Oficial: Clerc, nuevo fichaje del Levante UD

Clerc se convierte en el segundo refuerzo del mercado estival del Levante UD tras firmar el contrato que une a ambas parte para las próximas tres temporadas. El primer fichaje que anunció el club fue el de Sergio León. Carlos Clerc Martínez (21-2-1992, Badalona) llega libre desde el C. Atlético Osasuna, entidad en la que ha militado las últimas tres temporadas y donde ha sumado 98 encuentros, entre Liga y Copa, 25 de ellos en Primera División.

El lateral izquierdo se formó en los filiales del RCD Espanyol, y llegó a debutar con el primer equipo en 2013. Posteriormente, se marchaba cedido al CE Sabadell, y al Girona FC, club con el que se quedó a las puertas del ascenso a la Liga Santander en la campaña 15-16 y en el que jugó los 44 encuentros de liga y anotó 1 gol. Hernani y Miramón también están ya fichados a falta de la oficialidad, mientras que entre Huesca y Levante UD el acuerdo es total para el traspaso de Melero.

Clerc llega a Orriols después de haber sido "el mejor lateral izquierdo de Segunda", al menos en palabras de Braulio Vázquez, el director deportivo que lo escoltó en su puesta en escena. En su despedida de Osasuna, el jugador se explayó sobre las razones que le han llevado a cambiar de aires: "Cuando estás en el último año partes con ventaja de negociar hacia fuera y al final buscas un buen futuro para ti y para tu familia. No es una decisión tomada solo por mí, sino también por mi gente, por mi representante, por todos los que quieren que me vayan bien las cosas. Me venía una buena oportunidad, me apetecía un nuevo reto. Es un reto valiente porque lo más cómodo era seguir en un club en el que has jugado casi cien partidos y en el que estás cómodo. Voy a intentar nuevos retos y progresar. Aquí he crecido una barbaridad como jugador, en el tema mental soy mucho más fuerte".