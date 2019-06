"No me preocupa hablar bien de él porque sé que no se lo va a creer"

"Es el capitán y por rendimiento se merece ser importantísimo en este equipo, igual que Campaña o jugadores que tipo Bardhi van a crecer. Digo ahora lo mismo que escribí hace unos meses (en su columna semanal en Superdeporte): en el Levante UD Morales es nuestro Leo Messi". Son palabras de Manolo Salvador, que en la edición íntegra de su entrevista este domingo en edición impresa se deshace en elogios hacia la bandera granota: "Es un tipo de jugador que no va 'crecido'. Se exige, se cuida mucho. No me preocupa nada hablar bien de él porque no se lo va a creer. A lo mejor otros se crecen, pero él no".