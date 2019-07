Borja Mayoral: "Mi futuro se decidirá pronto"

El recién y flamante campeón con la Selección Española sub-21 Borja Mayoral finalizó ayer el contrato que le vinculaba con el Levante Unión Deportiva y se encuentra, en estos momentos, a la espera de decidir cuál será su próximo destino. Desde la entidad granota existen esperanzas y apuran sus opciones para adquirir los servicios del delantero de Parla por segundo año consecutivo, pero desde San Sebastián tienen claro que vestirá con los colores de la Real Sociedad.

Sin embargo, el atacante que pertenece actualmente al Real Madrid, aunque en diversas ocasiones ha confesado que el conjunto dirigido por Imanol Alguacil está en la pole para ficharle, reconoció el interés, pero espera decidir cuál va a ser la mejor decisión en las próximas fechas. "Todavía no lo he elegido. Sí que es verdad que hay interés, pero aún hay que hablar las cosas. Ahora mismo pertenezco al Real Madrid, pero estos días se tomará una decisión", declaró para la agencia EFE en el recibimiento a España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Borja Mayoral disputó con la zamarra azulgrana 29 partidos en LaLigaSantander y anotó tres goles pese a que no entró en dinámica de titularidad desde los primeros compases de competición. Para Paco López fue una pieza importante en sus planes por sus cualidades técnicas y, con su presencia asegurada la próxima campaña, todavía sueña con verle otra vez de granota. No obstante, el campeón de Europa no quiere que su futuro se resuelva sobre la bocina como en el mercado estival del año pasado.