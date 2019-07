Morales apuesta por una temporada sin sufrimientos

El delantero del Levante UD, José Luis Morales, aseguró este jueves, en el inicio de la pretemporada, que el objetivo de esta campaña será lograr la permanencia en Primera División pero hacerlo "cuanto antes" para no sufrir "como últimamente".

"Creo que la confección de la plantilla se está haciendo para eso. Si podemos pensar un poquito más allá, ya se verá", dijo Morales a los medios de comunicación en el primer día del trabajo del equipo.

El futbolista madrileño, que este curso se convierte en el primer capitán tras la salida de Pedro López, se mostró satisfecho por los seis fichajes ya realizados. "Cuanto antes lleguen las incorporaciones más fácil lo tendrá el entrenador para adaptarnos a todos. Cuanto antes se adapten, mejor para nosotros. Lo importante es que vengan a ayudar, que se integren lo antes posible y futbolísticamente nos pueden venir muy bien", indicó.

Además, Morales dijo que en cualquier sitio se siente cómodo y que será "una cuestión del entrenador" la posición que ocupe en el campo durante la temporada 2019-20.

El jugador madrileño también confesó que había hablado recientemente con el delantero Borja Mayoral y que le cuestionó sobre si regresará al Levante. "Le di la enhorabuena y le dejé caer alguna cosa. Si vuelve será un buen refuerzo y si no vuelve le deseo la mayor de las suertes".

Renovación



José Luis Morales aseguró que espera alargar su vinculación con el club valenciano "un par de años más" si físicamente se lo puede permitir, aunque confesó que tiene un "buen contrato" hasta 2021 y que está tranquilo. "No sé si será este año o el siguiente. Poder alargarlo dependerá de mis piernas, pero esperemos que sí. Este año se está retrasando eh...", bromeó Morales en una rueda de prensa en el primer día del trabajo del equipo valenciano.

El futbolista madrileño, jugador más determinante del Levante en estas últimas dos temporadas en Primera División, ya renovó su contrato hasta 2021 el pasado verano, pero no ha descartado volver a hacerlo de forma inminente.

Morales fue cuestionado sobre si había recibido alguna oferta para salir del Levante durante este verano y aseguró que no ha tenido ninguna propuesta, pero ironizó sobre el trabajo que puede haber tenido su agente. "Supongo que habrá estado más inquieto que yo. A mí no me ha molestado nadie. He tenido el teléfono bastante frío, no ha entrado en calentamiento que no vienen a cuento pero supongo que a él le habrán llamado. Yo estoy bien aquí, soy feliz y espero serlo muchos años", concluyó Morales.