Charlyn Corral: "Hubo compañeras que sentían celos de mí"

La ya exgranota Charlyn Corral, muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid, aseguró en una entrevista con el diario mexicano Record que fue «objeto de celos» por parte de sus compañeras al principio de su etapa en el Levante: «En mis primeros partidos no me ponían de delantera, me ponían por la banda y no era buena señal, porque mi posición es delantera y me lo tenía que ganar».

"Me lo fui ganando (el respeto), sí con goles (dijo riendo). En un momento pensé que me trajeron para hacer goles y fuera el estandarte, y decidí tomar el papel, me gané la confianza y el respeto, y que ya no me movieran de posición, y ya me fueron respetando, porque hubo compañeras a las que no les gustaba, sentían celos", explicó Charlyn. "El entrenador me dijo que yo tenía que cargar con esa responsabilidad (de hacer goles) porque para eso me llevaron y ya ahí fue donde decidí que claro que lo podría hacer", añadió.

La mexicana, autora de 67 goles con la camiseta azulgrana, también recuerda que a su llegada a España la ponían en diversas posiciones, pero tras demostrar su talento goleador, no la movieron de la delantera. "Cuando llegué como que me ponían a prueba, y cuando llegaba a meter gol me decían que habían sido por suerte. Me decían cosas como para picarme. En mis primeros juegos no me ponían de delantera, me ponían por la banda y no era buena señal, porque mi posición es delantera y que me lo tenía que ir ganando; luego cambié el chip, llegué con la mentalidad de que era nueva y que iba a aportar lo que pueda, pero no me presioné", indicó.

"Me ha tocado callar muchas bocas, pero no es con intención, se ha dado naturalmente. En España ha habido gente que me dice que soy de lo mejor que ha llegado en años y eso me motiva mucho, me han dicho que lo que he hecho, no cualquiera. Si fuera un varón el que ganara el Pichichi me estarían viendo (afición y prensa), en mi caso no es así", confesó la mexicana, quien tiene decidido seguir su carrera en Europadespués de haber puesto fin a su etapa de cuatro temporadas en el Levante.