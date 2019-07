Las palabras de Jason sobre el Levante UD

David Remeseiro 'Jason', jugador que fue presentado por el Valencia, también tuvo tiempo para responder un par de cuestiones sobre su pasado en el Levante UD y su polémica salida de la entidad granota.

"He intentado salir de la mejor forma posible. Lo he dado todo en cada partido que he jugado y creo que no me pueden reprochar nada", aseguró el futbolista gallego.

"Es una situación diferente. No es difícil ni fácil, hay que saber llevarla también. Fueron cuatro meses que sabía que estaba casi todo hecho para venir aquí. Le di total normalidad al asunto, yo estaba muy centrado en conseguir el objetivo del Levante. Estaba centrado y con las intenciones de dejar al Levante UD en Primera y salir de allí de la mejor forma posible", narra sobre sus últimas semanas en el Ciutat de València.

Por otro lado en Orriols, Quico Catalán analizó la salida de Jason y su comportamiento en el club, dando las "gracias de corazón" a Jason por su comportamiento en el Levante hasta "el último día".