El Hannover 96 hace la mejor oferta por el fichaje de Dwamena

En pleno atasco de la clásica operación salida, especialmente farragosa este verano por los alrededor de 10 jugadores a la espera de destino, hay un descarte que destaca sobre el resto por la expectación que ha generado hasta ahora en el mercado. Y es que por Dwamena, pese a venir de un año en el que sólo marcó un gol, encima a puerta vacía, hay cola de clubes interesados en su cesión sin opción de compra.

El ghanés, segundo fichaje más caro de la historia del Levante con 6,2 millones, está en la agenda de equipos fundamentalmente de Segunda y extranjeros, aunque también los hay de Primera División que han contactado con el club granota para interesarse por su situación. De las ofertas que hay encima de la mesa, económicamente la más atractiva hoy por hoy es la que ha trasladado el Hannover 96. El equipo alemán, además de rascarse el bolsillo y pagar por la cesión, se haría cargo de los 800.000 euros de su ficha de manera íntegra. Raphael sería la referencia de su proyecto para volver a la Bundesliga tras el descenso de la temporada pasada. Sin embargo existen dudas sobre si la segunda división alemana es el mejor destino de cara a su revalorización. Lo mismo ocurre con la posibilidad de que regrese un año después a la liga suiza con el Zurich.

En España Dwamena ha llamado también la atención de un recién ascendido como el Granada, aunque los nazaríes no han puesto toda la carne en el asador. Sí que lo están haciendo, en cambio, clubes como el Zaragoza, el Tenerife y el Oviedo, que le garantizarían minutos en la categoría de plata. Sus ofertas son inferiores, pero deportivamente se trata de opciones más atractivas para no perderle la pista. Aun así no hay duda de que es en el extranjero donde tiene más alternativas. Antes de recalar en el Levante, estuvo cerca del CSKA, mientras que un año atrás su traspaso al Brighton se frustró por culpa de la revisión médica.



Con problemas de adaptación a LaLiga, sólo 23 años y tres temporadas más de contrato, el Levante es consciente de la dificultad de gestionar su salida y de entrada ha descartado la opción de venderlo para así no perder dinero. El pasado curso, en poco más de 400 minutos, sólo marcó un gol. Fue en Copa contra el Lugo. Tras haberse quedado fuera de la Copa de África, en la plantilla no queda sitio vuelva o no Mayoral ya que tiene por delante a Morales, Roger y Sergio León. Aun así su salida no es de las más urgentes. También en la rampa está el albanés Sadiku, aunque en su caso el club sí que quiere desprenderse de él tras su medio año con el Lugano.

Respecto al resto de salidas, en los últimos días el técnico y los miembros del área deportiva le han explicado a los descartes su situación. Ahora queda en manos de Paco López la decisión sobre cómo gestionar con ellos el día a día y si disputarán o no minutos en los bolos. La mayoría tiene encima de la mesa posibilidades de salida, aunque prefieren quemar aquí sus cartuchos.