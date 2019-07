Oficial: Charlyn Corral, nuevo fichaje del Atlético de Madrid

Era un secreto a voces que Charlyn Corral sería la sustituta de Jenni Hermoso en el Atlético tras anunciarse su salida del Levante después de cuatro temporadas. "Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto, una gran responsabilidad y siento muchas emociones. He llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí. No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día", declaró la exgranota ya como nueva referencia colchonera a los medios oficiales de su nueva casa.

Será la segunda jugadora mexicana que vestirá la rojiblanca tras su compatriota Kenti Robles. Charlyn firmó cuatro temporadas para enmarcar con el Levante con 86 goles: 22 (2015/2016), 20 (2016/2017), 24 (2017/2018) y 20 (2018/19). En el Atlético cumplirá el sueño que perseguía cuando dio al salto a Europa gracias al Levante: jugar la Champions League y lo hará con el que ha reinado en las últimas tres ediciones de la Liga Iberdrola. Es el segundo fichaje que ha anunciado el Atlético tras el de la internacional ucraniana Olga Ovdiychuk, la máxima goleadora de la última edición del campeonato de su país marcando 30 goles y siendo premiada con el Balón de Oro de la competición. Procede del FK Zhytlobud y destaca por su gran capacidad realizadora a pesar de jugar como extremo. Su siguiente nueva compañera será Virginia Torrecilla, la centrocampista de la Roja que vuelve a España tras su aventura francesa en el Montpellier.

Charlyn ha acaparado otra vez los focos en la confección deportiva del nuevo Levante. El verano pasado, el Atlético apretó por sus servicios y hubo clubes de otras Ligas potentes que también le garantizaban la máxima competición continental, pero la mexicana decidió quedarse en el equipo que le abrió las puertas de Europa en el verano de 2015. Su continuidad se antojaba ahora más complicada que nunca porque volvía a contar con pretendientes de primer nivel que estaban llamando a su puerta. Aún con la competición en acción, sus palabras en la antesala del Derbi de Mestalla sonaban a fin de ciclo.

"Me siento muy agradecida de tener siempre esas opciones, porque demuestra que mi trabajo ha sido constante, con algunos altibajos como todos los profesionales, pero en todo momento me he mantenido, he cumplido mis números, mis estadísticas. Siempre tengo otras puertas. Obviamente si me voy me dolería mucho, pero también es cierto que el fútbol es así. En este instante me planteo acabar bien. Todavía no voy a tomar una decisión, eso ya se verá, pero como siempre digo estoy contenta en el Levante, un club que me lo ha dado todo", argumentaba en una firma de autógrafos conjunta junto a la ya excompañera Alharilla y las valencianistas Paula Nicart y Natalia Gaitán. Aquel partido en Mestalla dejó muchas imágenes con mensaje. El vestuario tenía unas ganas tremendas de llevarse el triunfo y en las celebraciones salieron a relucir. Su golazo, el que deshacía el 1-1 provisional y luego llegó la sentencia de Eva Navarro, fue el último con la elástica del Levante.



El Atlético ha sido el destino de Charlyn, pero la Premier también pujó fuerte (Arsenal y Manchester City) y, sobre todo, equipos de su tierra. No obstante, su deseo era continuar en España en el más alto nivel. Como ella misma reveló, Pachuca y, principalmente, Tigres la querían de vuelta para competir en Liga MX Femenil, una posibilidad que no tiene actualmente en mente. "Estoy muy a gusto en España, he analizado varias opciones, varias ofertas, inclusive algunas en México y me estoy inclinando más hacia Europa, a quedarme en España, pero por ahora no puedo decir nada porque no se cierra, no es oficial. No es tan fácil de romper y en ese sentido estoy contenta con mi decisión. Estuvo Tigres interesado, ya había estado también Pachuca. La verdad que hubo muchos interesados y no me cierro puertas, pero la verdad que también en este momento tengo otras aspiraciones", relató en entrevista para Mediotiempo. La incógnita, la esperada, se despejó y Charlyn será ahora la referencia de un equipo que volverá a luchar por lo máximo.

El Levante 2019/20 volverá a ilusionar sin Charlyn y esas aspiraciones pasan, sobre todo, porque los goles que ella garantizaba no se echen de menos. Soni tendrá más responsabilidad y han llegado Alba Redondo, Andonova y Esther, esta última aún por oficializarse. Hay argumentos suficientes para que esta ausencia sonada se quede en un bonito recuerdo por todo lo que ha dado al club en estas cuatro temporadas. Tenía un año más de contrato automático si las granotas lograban el billete a la Champions, pero no fraguó porque la distancia con elAtlético, ahora su nuevo club, y el Barcelona aún es amplia.

También te puede interesar:

Charlyn Corral: "Algunas jugadoras me tenían celos"