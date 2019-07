"Los cinco meses en el Levante han sido los mejores de toda mi carrera"

El defensa portugués Rubén Vezo aseguró este lunes, durante su presentación como jugador del Levante, que el cariño mostrado por la afición en el último tramo de la temporada fue clave para decidir cambiar el Valencia por el club levantinista.

"El cariño de la afición ha sido una de las claves y de las cosas importantes para que yo tomara esta decisión. Si la afición te quiere, estás a gusto y feliz y quiero devolverlo con mi compromiso. Yo sé lo que puedo dar, el Levante me ha dado la oportunidad de tener continuidad", dijo Vezo en la rueda de prensa.

El central portugués, que ha firmado con el Levante para las cinco próximas temporadas, insistió en que los cinco meses que jugó en el Ciutat de València, cedido por el club de Mestalla, fueron de los mejores de su carrera profesional.

"Desde el primer día todo el mundo me acogió muy bien. Fui muy feliz en estos cinco meses que estuve aquí y le he querido dar continuidad en este sentido. Quiero agradecer la confianza del club y de todos para que yo esté aquí", indicó. El defensa portugués, de 25 años y el más caro de la historia, comentó que el objetivo del equipo debe ser lograr la permanencia en Primera "lo más rápido posible", pero no renunció a "soñar un poco más".

Además, el presidente del Levante, Quico Catalán, dio la bienvenida al central portugués, a quien destacó por su comportamiento tanto dentro como fuera del campo en su primera etapa en el club. "Rubén es uno de los nuestros. Demostró en muy poco tiempo su profesionalidad dentro y fuera del campo. La afición del Levante vio enseguida los valores de Rubén", indicó el máximo mandatario del Levante.