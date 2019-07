Róber Pier se queda y además "gratis"

El regreso de Rober Pier al Ciutat de València por cuarta temporada consecutiva está más próximo que nunca. El presidente del Deportivo de la Coruña, Paco Zas, en una comparecencia ante los medios de comunicación y preguntado por la venta de Edu Expósito a la SD Eibar, asumió que la operación realizada con el conjunto armero se realizó con el objetivo de no introducirse en una situación parecida a la que sucedió con el central.

Quien portó el dorsal número '4' de manera habitual recaló en el Levante cuando descendió a LaLiga 1|2|3 en calidad de cedido y durante todas sus estancias llegó en las mismas condiciones con contrato por delante con los deportivistas. Ahora, el contexto perjudica al equipo que comanda al frente de la dirección deportiva Carmelo del Pozo, ya que finaliza su vinculación el año que viene y a partir del mes de enero podrá negociar con cualquier equipo, en este caso, con el cuadro levantinista y sin dejar ningún beneficio económico en las arcas del club que le formó desde categorías inferiores.

«Con Edu Expósito no podíamos arriesgarnos a que nos sucediera lo de Róber, un jugador que se va cedido, está tres años gratis en otro equipo, acaba contrato y se va posiblemente gratis. El Dépor no podía arriesgarse a otro caso Róber», asumió el máximo mandatario de los blanquiazules.

Sin embargo, su regreso estaba pactado desde que finalizó la temporada. Fue el defensa más utilizado por Paco López y, pese a la grave lesión de rodilla que padeció en el penúltimo partido contra el Girona y que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta el mes de noviembre, quiere que siga aportando sus servicios al frente de la retaguardia azulgrana durante mucho tiempo. En este caso, se priorizó el factor humano al profesional, y su vuelta tendrá como principal objetivo recuperarlo de la mejor manera posible para que vuelva a experimentar el rendimiento que tanto convenció a la secretaría técnica. Además, no veía con buenos ojos retroceder una categoría y ver mermada su progresión como futbolista.



Tres cursos pletóricos

Desde su llegada en 2016, sus estadísticas alaban la apuesta que vuelve a hacer el club por él. 89 son los partidos jugados con la zamarra levantinista -26 en Segunda División, 57 en LaLiga Santander y seis en Copa del Rey- y dos los goles anotados a sus 23 años de edad.