Radoja y Bela, a examen

El verano granota empezó fuerte. Con la confirmación de jugadores como Hernani, Miramón y Sergio Léon entre otros, el Levante demostró su ambición en este mercado estival, pero en las últimas semanas, algo lógico, el club ha echado el freno por muchos motivos. Con todavía posiciones a reforzar, la entidad no quiere errar en el tiro y es que el objetivo es acertar de lleno para darle a Paco López lo que necesita. Por otra parte, el técnico ha dejado claro que es complicado trabajar con tantos efectivos -un total de 27- en esta pretemporada y la idea de Quico Catalán y Manolo Salvador es acometer las salidas cuanto antes para también aligerar el aspecto económico. Eso no quiere decir que el club no trabaje en las llegadas, escenario aparecen dos nombres propios: Radoja y Bela.

El medio ha tenido a Campaña como protagonista principal durante muchas semanas pero después de que el Sevilla renunciara, de momento, la entidad confía en su continuidad en el Ciutat de València. El propio Quico Catalán aseguró que «no se contempla su salida». Y en ese escenario, el objetivo es firmar a otro centrocampista y por ello se está rastreando el mercado en busca de dos perfiles: un pivote y un 'box to box'. El primero de ellos sería Radoja. Pivote de gran nivel en estático, capaz de ser un apoyo para los centrales y de combinar con el '8', aunque más limitado a campo abierto. Ha quedado libre en el Celta y el club lo tiene encima de la mesa, aunque con rivales de LaLiga Santander como Betis, Espanyol y Leganés por hacerse con su fichaje. Uno de los problemas, además de su prima correspondiente por llegar con la carta de libertad, es el año en blanco en Balaidos. En esa parcela, si no llega una buena oferta, Vukcevic también seguirá en la nave granota y aunque Paco López necesita otro 'stopper' para tener mayor contundencia en el centro del campo, un jugador de otro corte también se valora como posible incorporación. Músculo para defender, pero también para conducir y llegar al otro área. Es decir, un todoterreno capaz de aportar atrás y en los metros finales.

La parcela ofensiva sigue la misma tónica que el resto. Con la posibilidad de jugar con Morales como extremo y como delantero, el Comandante es un comodín para ambas parcelas, pero el club trabaja en reforzar con un hombre más cada una de esas posiciones para aumentar la competencia. En el extremo, el interés por Bela del Albacete se ha reactivado, aunque el consenso no es total por hacerse con su fichaje. Eso sí, el francés ha sido uno de los más destacados este curso en Segunda y daría un plus en ataque, aunque su incorporación no sería tan sencilla. El atacante está en estos momentos 'enfadado' con el Albacete. El club manchego entendía que había ejercido su renovación de manera unilateral y le esperaba para entrenar en pretemporada, pero el jugador de banda no apareció porque cree que comunicó su marcha en tiempo y forma. Además, el club también busca otro perfil, el de un jugador con más juego interior.

Por su parte, en la zona del nueve, a la dupla de Roger y León se debe unir a Mayoral. El delantero es el objetivo número uno. Paco es el gran valedor del punta del Madrid, quien estuvo a las órdenes del técnico de Silla la temporada pasada. A pesar de que al comienzo le costó hacerse con un hueco, el ariete terminó el curso como titular indiscutible. De hecho, ante Espanyol, Betis, Barça, Rayo y Girona, el madrileño fue el elegido para ser la referencia ofensiva, en la mayoría de los casos en solitario.

Por último, en el centro de la defensa el objetivo prioritario. Róber, que aterrizará gratis, más otro futbolista que aumente el nivel y con unas condiciones específicas para rendir en el estilo de juego granota. Con esa incorporación, la parte de atrás estaría completada en el aspecto de llegadas pero no de salidas, con Chema Rodríguez y Antonio Luna como nombres propios.