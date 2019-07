Primera victoria de la temporada

El primer triunfo del Levante este curso llegó ante el Real Murcia en el segundo choque de la pretemporada. Con el ritmo habitual de estos meses veraniegos, pero poco a poco viéndose más cosas sobre el terreno de juego, la mejor noticia fue ver cómo los fichajes van adaptándose a las exigencias de Paco López. Una carrera de Bardhi acabó con Sergio León regateando en el área y Hernani batiendo al cancerbero del conjunto pimentonero. Primer tanto para el luso, que está trabajando de lujo, como reconoció el técnico de Silla hace unas semanas, y sensaciones cada vez más positivas antes de la entrada del mes de agosto, cuando empezará la competición. Y ya sin la posibilidad de hacer tantas pruebas.

El partido comenzó con el Murcia pisando campo contrario ante un Levante con Melero, Hernani y Vezo —que ya jugó la segunda parte del curso pasado como granota— en el once elegido por Paco López. Uno de ellos, el extremo, apareció pronto para entrar dentro del área y poner en apuros al meta del conjunto murciano. Pero no solo los atacantes rindieron ayer en el amistoso en Pinatar Arena. Los porteros fueron protagonistas de una jornada en la que primero Oier y después Cárdenas impidieron el tanto pimentonero. Sí que llegó eso sí el tanto granota. Hernani, el más insistente, aprovechó una fantástica contra liderada por Enis Bardhi y en la que Sergio León se buscó el hueco para asistir al luso. El extremo, con un remate a placer, anotó el primer gol como levantinista y además se convirtió en el autor del histórico tanto que abría el curso para la camiseta de la Copa de la España Libre de 1937.

En el segundo tiempo, con un once totalmente nuevo, llegó el turno para otros fichajes como Carlos Clerc y Miramón. Los dos jugadores estuvieron a gran nivel y sobre todo, dejaron claro que su adaptación no tardará en completarse ya que se les ve perfectamente aclimatados a la filosofía de juego y a las exigencias de Paco López, quien va perfilando el once para el inicio de temporada, aunque todavía quedan futbolistas por llegar. Pero mientras, el técnico, que volvió a partir con el 4-3-3, también dibuja en ocasiones otros sistemas con los que ha logrado grandes resultados este curso.

En el tramo final del choque, el conjunto granota pudo ampliar la renta con sendos remates de Roger y de Rochina, pero el primero se encontró con el meta rival y el disparo del centrocampista se marchó ligeramente alto. Ahí murió un encuentro en el que llegó la nota negativa de la roja de Chema, quien fue expulsado y quien está dentro de los futbolistas que pueden salir en las próximas semanas en busca de minutos a otro equipo.