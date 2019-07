Shaq se despide del levantinismo

Shaq Moore se ha despedido hoy oficialmente del Levante con una carta en la que ha dejado claro que su sentimiento será siempre granota. De hecho, asegura que espera poder volver a vestir más la elástica del conjunto que tantas alegrías le ha dado en su vida. Ahora, Shaq, que vestirá la camiseta del Tenerife tras hacerse oficial su traspaso por las próximas tres temporadas, intentará demostrar su gran nivel en el conjunto blanquiazul. Mientras, el club granota se reservó una opción de recompra.

Este ha sido el mensaje de despedida de Shaq Moore tras hacerse oficial su fichaje por el Tenerife.

"3 años increíbles en los que he sentido como en casa en la familia granota. Donde he podido vivir cosas que no me lo hubiera imaginado nunca siendo de donde soy. Quiero agradecer al club, entrenadores, médicos y todo los que forman parte de este club único. Además, a la afición tan cariñosa que siempre ha estado a nuestro lado. Espero que sea un hasta pronto y no un adiós. Siempre seré un granota más".