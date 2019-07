"Se habló de la Real, pero solo quería jugar aquí"

Borja Mayoral ya luce como futbolista del Levante UD. El delantero madrileño fue presentado como el último refuerzo para una delantera de mucho nivel. El de Parla llega tremendamente ilusionado y comprometido con el lugar "al que quería venir" y sin "cláusula del miedo" por parte del Real Madrid para los duelos en LaLiga Santander.

AGRADECIMIENTOS: "Quiero agradecer a Quico y a todo el club lo que me ha dado y el esfuerzo que han hecho por mí. Lo hicieron el año pasado y este año de nuevo. Espero devolver toda la confianza en el campo"

DESEO DE VOLVER: "Aquí he estado muy cómodo y genial. Mi deseo de jugar en el Levante toda la gente sabía. Este club me está dando la oportunidad de hacerme como futbolista. Ojalá sea un año muy ilusionante"

COMPETENCIA: "Asumo la competencia con total naturalidad. Llegué un poco tarde el año pasado y la adaptación fue difícil. Pasaron muchos años dentro de un mismo año. Empecé un poco tarde y eso es difícil. Los de mi posición también estuvieron muy bien pero al final me hice con el puesto que era lo que quería"

MARGEN DE MEJORA: "Puedo mejorar en muchas cosas. Este cuerpo técnico me hace mejorar mucho. Yo venía acostumbrado a otro tipo de juego, aquí se juega diferente pero me he adaptado bien y estoy contento"

SISTEMA DE JUEGO: "El tema de la formación titular es tema del mister. El jugador se tiene que adaptar a lo que haga el técnico. Me siento cómodo jugando acompañado y también solo"

SIN CLÁUSULA: "No hay cláusula del miedo. Borja Mayoral podrá jugar contra el Real Madrid. Este año no hay ninguna cláusula. Es un contrato puro de cesión y no hay ninguna cláusula. Una cosa es que en un contrato pueda haber una serie de cláusulas. Unos las ponen y otros las asumimos y a veces al revés. Pero en este club que juegue uno u otro, solo depende del entrenador. Al entrenador nunca se le ha exigido que juegue un futbolista"

VUELTA A BUÑOL: "El cambio que he notado hoy con la vuelta a los entrenamientos ha sido el clima. He notado mucha humedad, eso sí lo he notado. Hay mucha más que en Madrid"

OTROS EQUIPOS: "Se habló de la Real Sociedad, pero yo he estado tranquilo. He sido campeón, luego he tenido vacaciones... así que con mucha calma. El ruido ha sido más exterior que para mí"

Por su parte Quico Catalán también quiso darle la bienvenida a Mayoral con muchos elogios al nuevo delantero granota:

"Es un día muy bonito. Se cumple uno de los deseos que teníamos desde que acabó la temporada. Sabíamos la dificultad y sabíamos que íbamos a tener la posibilidad. Fundamentalmente porque la confianza en Borja era máxima. Estábamos convencidos en que el deseo de Borja de jugar en el Levante era una realidad. No solo dependía de Borja, pero también dependía del Madrid. Y quiero agradecer al Real Madrid su predisposición a que esto se haya dado. Y también el compromiso, desde hace tiempo, de que si se daban unas circunstancias terminara aquí de nuevo"

OBJETIVO: "El deseo del área deportiva, del mister y del club se ha cumplido. No ha sido fácil para él y después de analizarlo mucho, él ha vuelto a apostar por nosotros. He agradecido a Borja, al Madrid y también quiero hacer lo propio con sus agentes. Han participado sus padres, sus agentes, Borja... tengo que agradecerles a todos que vean al Levante el club ideal para que crezcan como futbolista y como persona"