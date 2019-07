"Si marco 15 goles me tinto el pelo de azulgrana"

Borja Mayoral sorprendió este lunes con su nuevo 'look'. Un día antes de su presentación, al delantero se le pudo ver en el Ciutat de València con el pelo rubio platino. El motivo fue la apuesta con unos amigos en la que si ganaba el Europeo Sub-21 se cambiaba de peinado. Y por suerte para el madrileño, terminó cumpliendo con su palabra.

En su presentación, y en una entrevista para SUPER, el jugador se apostó otro cambio de 'look' en clave granota. Después de un año en el que no ha tenido los números goleadores esperados espera marcar «entre 12 y 15 goles». «Si llego a 15 me tinto el pelo de los colores azulgrana. No me importaría... lo firmo ya», señaló el ariete, quien comparte peinado con Sergio León, otro de los recién llegados. Solo queda un delantero por unirse. "No creo que Roger se lo haga... (se ríe). Los tres delanteros del mismo equipo con el mismo pelo sería la bomba. Si se quiere unir bienvenido sea", explicó Mayoral que ya tendrá minutos este jueves ante el Huesca.

En ese sentido, y sobre las cifras goleadoras, Mayoral es consciente de que en su posición solo cuenta en ocasiones una cosa: el gol. "Está claro que al delantero le valoran por los goles. En el Levante, Real Madrid o cualquier equipo. Me costó mucho el año pasado la adaptación porque yo jugaba más cerca del área y aquí era otro estilo de juego. Una vez me adapté me encontré mucho más cómodo. Una vez aprendido eso me gustaría marcar más goles", explicó el delantero.