Quico habla sobre el futuro del Roger en el Levante UD

La presentación de Borja Mayoral también sirvió para conocer por boca del presidente Quico Catalán y del secretario técnico, Manolo Salvador en qué situación está ahora mismo la planificación deportiva 2019/20 granota. El máximo mandatario levantinista comentó la situación de Roger Martí después de su buena temporada en cuanto a cifras goleadoras y la competencia en la delantera para este curso, así como del regreso de Róber Pier a la disciplina de Orriols.

"Roger se va a quedar. En ese sentido lo llevamos diciendo mucho tiempo. Estamos muy tranquilos con la delantera que teníamos antes de la llegada de Borja, pero a pesar de eso queríamos traer a Borja. No a otro delantero, a Borja. Si no hubiera venido él no nos planteábamos otro jugador. Es verdad que el míster ha utilizado varios planteamientos. En algunos con dos delanteros, en otros con uno. Aquí no sobra nadie, excepto los que saben que no se cuenta con ellos, y no es el caso de Roger", aseguró Quico Catalán sobre 'El Pistolero'

Asimismo habló de los descartes y el trabajo que se está haciendo por agilizar la 'operación salida': Todos los jugadores asumen su rol. Los que no cuentan lo saben y estamos trabajando en encontrar un hueco. Hablar de posiciones no es bueno y decir dónde nos vamos a reforzar tampoco. Estamos trabajando en la vuelta de Róber Pier y espero que en los próximos días se resuelva",

Palabras a las que se unió Manolo Salvador en su diagnóstico de la situación: "La planificación va en buena marcha. Quitando un par de detalles, la plantilla está confeccionada. Los jugadores que no van a contar tanto saben su situación y todo va bien. Con una o dos incorporaciones la plantilla está cerrada".

Por último y saliendo del prisma del mercado de fichajes Quico también analizó el conflicto entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el tema de los horarios: "El conflicto de la liga con la federación nos afecta a todos. Es un problema muy grave. Nos afecta directamente por muchos motivos. Primero porque tenemos un contrato firmado en el que cedemos nuestros derechos por tres años y están contemplados los viernes y los lunes. Los clubes somos LaLiga, afecta al Valencia, al Betis, al Levante, al Celta... a todos. Es algo que los clubes tenemos que luchar para solucionar. No es un problema de liga-federación. Es un problema contra los clubes y sus derechos, porque los clubes explotan sus derechos. Creo que no somos conscientes. Suponen muchísimos millones de euros en contra del Levante y del club. Dios quiera que se solvente la situación por el bien del Levante".