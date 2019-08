"Cuando tuve la oferta del Levante peleé por ella"

Óscar Duarte, el hasta ahora último fichaje del Levante, ha sido presentado y ha dejado claro en sus primeras declaraciones como granota que ha apostado por el Levante tanbto como el club lo ha hecho por él: "Cuando tuve la oferta del Levante UD quise pelear por esta oportunidad"



AGRADECIMIENTOS: "Quiero agradecer al presidente y al director deportivo esta oportunidad. Estoy contento porque ya he notado desde ayer ese cariño. Daré mi mayor esfuerzo para que la confianza que me brindaron sea retribuida"



ELECCIÓN LEVANTE UD: "Cuando me dijeron que viajara ya hablé con él. Y me transmitieron lo que mis agentes me dijeron que era el club. Vengo a una gran ciudad".



PRIMER CONTACTO: "Ya conozco alguno de mis compañeros y vengo a trabajar a tratar de dar el máximo a mis compañeros. Vengo a trabajar"



ÚLTIMO AÑO: "El año anterior entrené pero el míster no quiso darme más oportunidades. Jugué con Costa Rica la Copa Oro y estoy entrenando para dar el máximo. Me encuentro bien"



POR QUÉ EL LEVANTE UD: "Gracias a Dios. Tuvimos otras ofertas pero no era lo que buscaba deportivamente. Quería seguir en España y cuando llegó el Levante dije que teníamos que pelear por esa oportunidad. Hubo muchas cosas que me hicieron venir aquí".



SENSACIONES: "Jugué con mi selección y he estado entrenando aparte. Solo debo estar preparado cuando tenga la oportunidad"



OBJETIVO: "Lo único que quiero es seguir creciendo. Ya me han dicho a que aspira el club y quiero trasladar mi apoyo al equipo. Es lo más importante".