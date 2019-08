Un '11' reforzado y un banquillo aún mejor

A falta de cuatro semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el Levante tiene «el grueso de la plantilla» hecho de cara a la jornada inaugural de LaLiga tal y como repitió Quico hace varios días. La rápida planificación y las fructíferas negociaciones con respecto a las posiciones que eran prioritarias a reforzar han permitido que al equipo solo le quede buscar acomodo a los descartes y atinar en la búsqueda de las tres últimas piezas del puzle. En concreto, un centrocampista con funciones de '6', un extremo y un central que, salvo giro inesperado, será Róber Pier. De hecho el nivel de satisfacción de la cúpula es elevado, ya que consideran que tienen todas las posiciones bien cubiertas con dos futbolistas, al menos, por puesto y el nivel que existe en todas ellas garantiza una competencia mayor para la próxima campaña.

En los laterales Clerc y Miramón aportan tanto en tareas defensivas como ofensivas y ni mucho menos poseen el cartel de suplentes a estas alturas de pretemporada. Un contexto distinto al del año anterior, donde los recambios de Toño y Coke eran Luna (que no cuenta) y Pedro López. Por su parte los centrales y la delantera son las únicas posiciones cerradas. Con Vezo, Postigo, Cabaco, Duarte y la llegada de Róber, Chema adopta el rol de sexto central. Arriba con la versatilidad de Mayoral, la verticalidad de Sergio León y el olfato goleador de Roger, que la temporada pasada reventó su registro anotador, es una posición bien cubierta con tres hombres para uno o dos puestos, dependiendo del sistema que emplee Paco López.

Incluso en el centro del campo con Melero, Campaña, Bardhi y Rochina hay cuatro jugadores para dos puestos. Solo Vukcevic, al que se le ha dado la oportunidad de demostrar sus dotes y no declararlo como transferible, es el único que no tiene acompañante, por ahora lo es Manzanara. Ese puesto del '6' se intenta reforzar ya que Doukouré tras su larga lesión de rodilla no entra en los planes. Así pues ni el africano, ni Prcic tienen hueco.

Todas las líneas del campo tienen dos hombres como mínimo salvo el extremo. El Área Deportiva sigue buscando un refuerzo para esa zona después de que el 'extremo de consenso' Darwin Machís acabara en el Granada. En esa búsqueda de un jugador que le compita el puesto a Hernani, Bela es el que encabeza la lista de deseados.

Sin embargo las salidas determinarán al final del periodo de fichajes, si el equipo está todavía más compensado de cara al curso 19/20. Chema, Luna, Iván López, Doukouré, Prcic, Ivi y Sadiku no tienen cabida en el equipo debido a que su rol dentro del grupo ha menguado con las llegadas. Ante todo urge la necesidad de aligerar una retaguardia a la que, con 11 hombres, le sobran tres para mantener el equilibrio que se busca. No obstante, todo puede ocurrir a 28 días del cierre. «El Levante trabaja en intentar mejorar la plantilla. Nos queda un mes de mercado y marcamos objetivos internamente. El área deportiva y el míster están valorando todo», declaró Quico, que no descarta nada hasta el dos de septiembre