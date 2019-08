El Gent se suma al Nantes en la puja por el fichaje de Moses Simon

Con permiso del club para no reincorporarse a los entrenamientos, algo que debería haber hecho el pasado lunes tras la Copa África, Moses Simon sigue a la espera de destino y con negociaciones en marcha para su salida ya sea cedido, traspasado o con una opción de compra que rondaría los 3-4 millones de euros. Pese a la alternativa más avanzada en los últimos días del Nantes, con el que los plazos se han ido demorando por su reciente cambio de entrenador, el Levante tiene sobre la mesa otras alternativas para el nigeriano.

Una de las posibilidades es la de que regrese al Gent belga, que también se ha interesado por sus servicios. Sin embargo, si su salida no se concreta tendrá que reincorporarse a los entrenamientos. Pese a haberlo puesto en el mercado, en caso de que no se llegue a una solución satisfactoria para todas las partes tampoco se descarta que Moses se termine quedando si el club recupera oxígeno a nivel de fair-play. Para Paco López no se trata de una prioridad retenerlo pero tampoco tendría problemas en quedárselo.