«El interés del Sevilla fue real pero yo pensaba en volver aquí»

PREGUNTA: Los días para arrancar con el primer partido de la temporada. ¿Cómo está José Campaña?

RESPUESTA: Estamos todos deseando que pasaran estos dos meses de pretemporada. Al final es el proceso de adaptación de lo que viene y lo que comienza ahora. Tenemos muchas ganas de que empiece todo.

P: ¿Se le hace larga la pretemporada a un jugador?

R:Al final se te hace un pelín largo. Sabemos que es obligatorio, que es adaptación y es necesario. Son muchas sesiones y es un trabajo más exigente de lo habitual. Trabajo físico y partidos de preparación en los que todavía no tienes el ritmo. Mucha calor, te cuesta empezar... pero bueno, ya ha terminado la pretemporada como aquel que dice y ha llegado la semana clave en la que ya vamos a Vitoria con la máxima ilusión y con ganas de hacer algo importante esta temporada.

P: En su caso además verano movido. ¿Afecta la situación de una posible salida y ofertas que llegan?

R: Yo estaba tranquilo. Como dices se escuchaban rumores que era lo que yo leía en prensa, pero nada más allá. Yo estaba tranquilo, había renovado aquí. Contento de haberlo hecho y feliz. Lo único en lo que pensaba era en volver aquí y empezar una temporada más con la misma ilusión de siempre. Lo que tuviera que suceder después pues ya se vería más adelante.

P: Tras la renovación el Levante tenía una posición de mayor fuerza. ¿Cómo fue ese interés del Sevilla?

R: Obviamente yo no iba a forzarlo. Yo renové porque este ha sido el club que ha confiado en mí y me ha devuelto la ilusión y el volver a jugar en Primera División. Estoy feliz aquí, en Primera, en un club muy familiar. A pesar de que en los últimos años las cosas han sido difíciles siempre se han sacado, con fuerza y esfuerzo siempre saben mejor los triunfos. Las dos últimas salvaciones han sido así. El interés del Sevilla ha estado ahí, fue real, pero yo solo pensaba en volver aquí y comenzar otra ilusionante temporada con el Levante un año más.

P: Y esa temporada que está a punto de comenzar llega con un Campaña más maduro y año a año con más galones. ¿En qué punto de su carrera se encuentra?

R: Desde que llegué el club me ha dado estabilidad y poco a poco siento que tanto en el vestuario como en el club soy un jugador importante porque así me lo hacen saber los compañeros y la propia entidad. Me lo hace saber también la afición porque como dices he encontrado la estabilidad aquí y es lo que iba buscando. Desde que salgo de Sevilla iba buscando eso y solo lo he encontrado aquí.

P: Habla de estabilidad. ¿Eso le puede llevar a la selección si continúa con ese nivel?

R: Sabemos que es un sueño de cualquier jugador el vestir la camiseta de tu país y de la selección. Sí que lo piensas y se te viene a la cabeza pero hay un nivel muy alto. Eso sí, nada es imposible. Si trabajamos igual con la ayuda que me dan los compañeros por qué no voy a lograrlo y vestir esa camiseta.

P: Otra de las cosas que le hará mejorar es la competencia. El centro del campo este año aumentó el nivel.

R: El club se ha reforzado bien. Han llegado jugadores que conocen la categoría, que nosotros mismos nos encargamos los más veteranos de integrarles en la plantilla lo más rápido posible. Creo que como bien dices se ha aumentado el nivel y se han hecho buenos refuerzos. No solo en el centro del campo, en otras posiciones también. Se ha hecho una gran plantilla.

P: Será difícil ver a todos de inicio. Depende también del sistema. ¿Con cuál se siente más cómodo después de ver el 4-3-3 y el 4-4-2 en esta pretemporada?

R: Siempre he dicho que a pesar de el año pasado tener una faceta más defensiva, como se vio en la selección y en otras categorías, que me gusta y me siento más liberado jugando con más libertad. Más adelante. Donde mejor me siento es ahí. El año pasado no pudo ser así porque no solo puedes pensar en ti mismo y esto es un equipo. Somos más de 20 y el míster creía que era mejor ahí y al final él decide por el bien de todos. Este año con el 4-4-2 y el 4-3-3 me está dando más libertad y donde me siento más cómodo. También influye el riesgo del pase. Soy un jugador que me gusta arriesgar, no me gusta jugar solo a lo fácil y debes buscar y encontrar espacios para dar un pase que supere líneas.

P: ¿En qué punto se encuentra todo el grupo antes del partido contra el Alavés?

R: Sigo la línea que dice Paco López. Cualquier jugador que ha tenido minutos durante esta pretemporada debe estar suficientemente preparado como para iniciar la competición y hacerlo con fuerza.

P: Siempre se habla de permanencia, ¿sigue todo igual?

R: No debemos marcarnos ese objetivo. No debemos pensar solo en la permanencia. El objetivo es ir día a día y partido a partido. Con el paso de las jornadas veremos dónde estamos. Toca ir paso a paso y veremos cómo nos desenvolvemos. Si el equipo va a más no debemos frenar y decir que no a cosas más grandes que la permanencia. Deberíamos no relajarnos en ningún momento ni dar ventaja a los equipos de abajo que a priori están para luchar por esa permanencia. Tenemos que ir encarando los partidos y el día a día como nosotros lo vamos haciendo como lo hicimos hace un año. Como dice el míster, cuando nos vemos con los huevos de corbata reaccionamos. El ir día a día, semana a semana es clave.

P: ¿Aprendió el bloque del curso pasado y de la final de Girona?

R: Se hablaba de Europa a principio de temporada. A mitad de temporada no se sabía de qué se podía hablar. A final se hablaba de que podría pasar una catástrofe. Esto es muy largo. Son muchos partidos y muchos meses y yo creo que hay que ir dosificando las cosas y a final de temporada espero que estemos en una situación mucho más tranquila que la de este año pasado. Nosotros debemos estar tranquilos y tratar de tener ambición.