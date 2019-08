Paco López habla sobre la llegada de Radoja

Con el refuerzo de Radoja, el Levante cierra su centro del campo y Paco López tendrá el privilegio de contar con una medular poblada de talento y garantías. Lo que le aportará al técnico un amplio abanico de posibilidades para afrontar los partidos según los contextos que genere el rival. Pese a ello, el área deportiva solamente ha tenido que acometer otra operación para la medular, la de Gonzalo Melero, al ser consciente de que le faltaba un plus en llegada desde segunda línea y alguien para dar descanso a Campaña, además de polivalencia y fortaleza en la posición de pivote.

Siete son, sin contar a Cheick Doukouré y Sanjin Prcic, a los que el club les busca una salida en los próximos días, los hombres que ocuparán el centro del campo esta temporada a falta de saber si Fran Manzanara saldrá cedido con el objetivo de crecer o no. De no darse dicha circunstancia, competirá en la misma posición que el nuevo fichaje. Un grueso de piezas que proporcionan a Paco la riqueza de dispone, si el transcurso de la curso lo requiere, de diferentes sistemas ya sea el 4-4-2 en rombo o con doble pivote o un 4-3-3. No obstante, por lo que se caracterizan principalmente la mayoría de ellos es de su capacidad para realizar tareas en las zonas más cercanas al área. Bardhi, Campaña, Rochina y un Melero que puede actuar en cualquier demarcación serán los que den un paso al frente para generar peligro, potenciar las bandas o habilitar los desmarques de los atacantes mientras los dos balcánicos serán sus escuderos.

Además, el fichaje de Radoja es la mejor noticia para un Campaña que se siente más cómodo si tiene que jugar cerca de la portería rival para sacar a la luz sus cualidades ofensivas en vez de ocupar zonas por las que merodea normalmente el pivote.

Una de las mejores noticias del mercado de fichajes es la forma en la que el centro del campo se ha fortalecido tras una temporada irregular en lo que a rendimiento se refiere. Se suman efectivos y además, el nivel, con respecto al curso anterior, mejora, también, con las buenas actuaciones de Vukcevic.