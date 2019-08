Sergio León: "Cuando un equipo insiste tanto en ti es de admirar"

Tras una larga ascensión desde las profundidades del fútbol español hasta la Primera División, Sergio León sale de su casa por segunda vez en su carrera en busca del protagonismo que en el Betis no le dieron y tras «verse fuera del equipo» durante toda la temporada. Ahora quiere disfrutar con el «fútbol vertical» de Paco López.

Ya ha llegado la competición por fín y después de la pretemporada... ¿Cómo han ido estas primeras semanas de adaptación al equipo?

Muy buena. Creo que la acogida tanto del equipo como del cuerpo técnico ha sido espectacular. Parece que lleve aquí muchos años y en realidad llevo dos meses y medio.

Dijo en su presentación que venía para adaptarse a lo que le pidiera Paco López. Durante la pretemporada ha utilizado sistemas diferentes con un punta o con dos, donde se te ha visto bien jugando al espacio ¿Con cuál se siente más cómodo?

Sí la verdad es que me da igual el sistema, pero es cierto que mis características son esas, la verticalidad. El otro día (Alavés) me sentí bastante cómodo jugando con Borja. Da igual el sitio o la posición, al final lo importante es jugar y hacerlo bien para el equipo.

Existe una competencia muy grande en la delantera esta temporada€ se ha esperado para la vuelta de Borja Mayoral, también está su fichaje y Roger, que fue el máximo goleador el año pasado. ¿Cómo está siendo ese día a día con los que son sus 'rivales' por el puesto?

Es una competencia sana. Mientras más competencia haya mejor para todos porque nos hace estar más enchufados a los tres para luchar por un puesto.

El año pasado vivió una temporada extraña. Le piden que se quedara en el Betis en enero cuando quería salir por falta de minutos, juega contra el Espanyol en la Copa y marca el gol que da el pase a las semis en la prórroga, pero no acaba jugando el resto del año. ¿Fueron unos meses difíciles al verse fuera, luego dentro de la dinámica y otra vez sin jugar?

Yo nunca me vi en el equipo. La situación fue la que fue. Metí el gol contra el Espanyol, había salido Sanabria y como no encontraban un delantero en el mercado me pidieron que me quedara. Mi intención era irme porque no tenía minutos, pero al final por mucho que yo quisiera salir a buscarlos en otro lado, me pidieron el favor. Me quedé aún sabiendo que no iba a tener muchos minutos porque no estaba contando Quique conmigo.

En su presentación también comentó que tenía clara la decisión de venir al Levante desde hace tiempo. Con treinta años sale por segunda vez de su casa, ¿Qué busca aquí? ¿Qué le atrae para decir yo quiero estar ahí? ¿Cariño, sentirse importante, el proyecto...?

Veo muchas cosas. Lo principal fue que llevaban varios años llamándome, detrás de mí. Eso es un punto a favor, que cuando un equipo insiste tanto en ti año tras año es de admirar. Otro punto es la forma de jugar de Paco también porque me encanta el fútbol vertical y también la ciudad. Se parece a Sevilla y no quería irme muy lejos.

Hablando de Sevilla... su estreno en el Ciutat será con un derbi de la Comunitat. Está acostumbrado a los Betis - Sevilla, pero... ¿también será especial ese partido por conocer a su nueva afición?

No hemos hablado de ello, pero todo el mundo sabe cómo son esos derbis Betis - Sevilla. Los que son de allí de esos equipos saben la situación que hay, el ambiente... Un fútbol y un ambiente muy atractivo. Aquí imagino que no serán parecidos, pero son partidos bonitos de jugar siempre.

Su debut en Orriols es esta noche, espero que sea menos accidentado que su estreno en Primera División jugando con fiebre...

Es cierto. (ríe) Fue un verano muy largo en el Elche con un tira y afloja con Osasuna, Eibar, Elche... cuando se solucionó todo me bajaron las defensas, pero dije aquí estoy yo. Aquí ya estoy adaptado al equipo, a la situación, a la ciudad y no creo que me pase.

Resultado agridulce en Vitoria contra el Alavés por una jugada puntual, porque tuvieron ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos... Hay que ganar ya para...

No sé si ganaremos, perderemoso empataremos, pero tenemos un buen equipo. La Primera División es complicada. No sé cuándo llegará la primera victoria. Esperemos que sea hoy. Tenemos un equipo suficiente para no sufrir como el año pasado. Una victoria te alimenta para seguir queriendo más. Siempre son bonitas.

¿Ya se ha imaginado marcando en casa en su primer partido? ¿Prepara algo especial para ese momento?

Lo importante es ganar, da igual que meta yo u otro compañero. Como si quiere subir Aitor en un córner a rematar. Una victoria ahora mismo en casa en la segunda jornada después de un partido bastante bueno en Vitoria, ellos tuvieron una ocasión y nos la metieron. Tuvimos varias pero sin la fortuna de meter gol. Lo principal es conseguir una victoria ya cuanto antes. Si no llegan los goles este viernes (hoy), ya vendrán.

Si hablamos de goles también lo hacemos de peinados... Borja Mayoral dijo aquí en SUPER que se tintaría de granota si llega a una cifra de goles. ¿Lo haría? ¿Se pusieron de acuerdo a la hora de elegir color?

(ríe) No, no... De hecho lo he conocido ahora cuando he llegado. No había coincidido nunca con él. Ha sido una casualidad de la vida, no sabía que tenía el pelo igual.

A estas alturas de mercado todavía hay equipos fichando y perfilando sus plantillas. Aquí la sensación es que está el grupo hecho. ¿Cuál puede ser la fortaleza de este Levante? Su seña de identidad...

Lo principal es el grupo. El grupo es el que hace al equipo fuerte, tenemos que remar todos en la misma dirección y al final eso es lo importante en un equipo. Saber hacia adónde vamos. Eso es lo que nos va a hacer no sufrir como la temporada pasada.

A sus treinta años después de una carrera larga en muchas categorías sigue en Primera... Parece que con los Mata, Gallego, Guardiola se les ha dado una oportunidad en Primera a los delanteros. ¿Se ve ya un jugador asentado en la categoría?

Son situaciones de cada temporada. Los delanteros vivimos del gol y de las rachas. Quien es delantero y tiene gol los mete en Tercera, en Segunda B y en todas las categorías que puede. Primera es una categoría muy difícil, porque están los mejores jugadores del mundo y, sobre todo, en esta liga, que es la mejor. No me siento asentado ni más, ni menos, solo uno más. No sé cuántos años duraré en Primera, pero cuántos más, mejor.

En el vestuario se habla de objetivos, porque Óscar Duarte por ejemplo no quiso ponerse barreras..

Eso está claro. No hay que ponerse barreras. La situación del año pasado no fue buena para todos. Al final fue bonita por que se salvaron. Lo primero es la salvación, conseguirla cuanto antes y una vez ahí mirar lo más arriba posible que siempre es bonito.

El Levante vivió la experiencia europea hace años... A Sergio León le tocó el año pasado después de muchos años. ¿Qué recuerdo guarda?

Es bonito el viajar y conocer sitios, estadios, equipos que nunca te has enfrentado. Tuve la suerte de enfrentarme a un equipo mítico como el Milan y son experiencias bonitas de vivir.

¿Un deseo para cumplir aquí en el Levante?

No sé qué necesito, pero bueno la meta es intentar cumplir los años de contrato que he firmado, asentarme bien en este club, en la ciudad, con los compañeros, que por ahora creo que va bien encaminado. Me siento como uno más desde el primer día que llegué aquí. Mi objetivo es ese.

En el vestuario veo que ya forma parte de la familia granota, pero lo de conocer la ciudad, ¿Cómo va?

Lo cierto es que he salido poco de casa por que con esto de la pretemporada no hemos tenido mucho tiempo. Ahora que ya empieza la rutina de Liga y tendremos más días libres entre semana intentaremos conocer un poco más València con los niños y con la familia.