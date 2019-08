Paco busca la mejor versión

El Ciutat abre sus puertas por segunda semana consecutiva tras el triunfo ante el Villarreal el pasado viernes. El resultado sin embargo no escondió algunos problemas del equipo que, sobre todo durante el primer periodo, estuvo lejos del nivel esperado. Por eso, contra el Valladolid el conjunto de Paco López tiene un doble objetivo: sumar tres puntos y sobre todo, convencer a su afición antes del parón de selecciones. Paradójicamente, la victoria contra el Villarreal era el típico partido que hace solo unos meses se escapaba y terminaba por generar un ambiente extraño. Mejor juego que resultados era el eco que resonaba en Orriols hace no tanto. Ahora, la realidad es que Paco todavía no ha encontrado la forma, aunque el fondo lo tiene claro. El juego no se negocia pero de momento ni el sistema ni los nombres parecen claros.

El sistema es de nuevo una de las grandes incógnitas del choque granota y curiosamente, el Valladolid fue el equipo que generó el cambio en la 2018/19. Esa derrota en Pucela precipitó el dibujo con tres centrales, la forma habitual en gran parte del curso. Salvo en el final, cuando en plena pelea por la permanencia Paco volvió a la defensa de cuatro y a un trivote.

En este inicio de curso, el técnico de Silla ha apostado por un dibujo similar pero ha vuelto a los orígenes y a dos delanteros arriba como referencia. En Vitoria fueron Mayoral y Sergio León y contra el Villarreal fue el andaluz junto al Comandante Morales, que volvió a actuar como nueve. Sin embargo, en ninguno de los dos encuentros el conjunto granota ha mostrado fluidez en la medular en fase ofensiva. Sí ha logrado cerrar de alguna manera la portería —solo dos tantos encajados— gracias también a un gran Aitor Fernández, pero en el centro del campo falta mayor circulación y eso ha provocado que Campaña, superlativo el pasado curso, haya estado por debajo del nivel esperado en las dos primeras fechas. El andaluz se ha alejado de los centrales y al cuadro granota le cuesta más dominar en estático y generar más peligro a la contra. Y además, en un sistema con cuatro centrocampistas en el medio, el equipo ha perdido otra de sus grandes virtudes: el ataque por fuera.

Y en frente, el equipo granota tendrá a uno de los conjuntos que más claras tienen las cosas en este arranque de curso. Sin excesivos lujos, prácticos, con un Plano a gran nivel, Guardiola en plan estelar y bien en defensa. Y llegan de competir y sacar un punto en el Santiago Bernabéu.



La figura de Vukcevic

El montenegrino fue expulsado ante el Valladolid en Pucela y desde entonces estuvo seis encuentros sin jugar, entre otras cosas también por una 'lesión' que no le impidió sin embargo acudir con su selección y disputar un partido. Desde ese momento, estuvo prácticamente en el ostracismo hasta la jornada 34. Hoy afronta el duelo como titular, salvo sorpresa, y con otras sensaciones en este arranque de curso.