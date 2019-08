"Seis puntos en tres partidos está muy bien"

Paco López se mostró contento tras el encuentro. Feliz por la actitud del equipo, por el guion del partido y por la situación en la tabla. Eso sí, es la jornada tres, toca ir paso a paso y por eso antes del parón no hace falta lanzar las campanas al vuelo, como así aseguró el técnico. "Está muy bien tener 6 puntos en tres partidos, pero las cuentas que hacemos son mejorar y luchar cada partido. No nos conduce a nada ponernos a sumar puntos futuros. Debemos competir cada partido, que haya competencia sana en la plantilla y que las cosas se hagan así bien", explicó Paco, quien analizó otras situaciones del equipo tras el partido ante el Valladolid.

Guion del partido

-Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Que iba a ser un partido largo. Hemos tenido paciencia y cuando las cosas las haces bien siempre tienes más posibilidades de ganar.

Análisis del rival

-Lo que no queríamos era que cualquier contra y cualquier transición nos matara al principio del partido. Hemos intentado buscar al rival, vigilando y estando muy atento a las coberturas. Con balón hemos tenido momentos buenos y otros no tanto.

Trabajo

-Hemos mostrado distintas alternativas durante la semana, ha habido minutos en los que hemos hecho las cosas muy bien. Durante la semana trabajamos al máximo y luego hay cosas que salen mejor y otras peor. Me voy muy contento por el compromiso del equipo, no solo por el resultado.

Segunda victoria seguida

-Al final estoy contento con todo. El rendimiento es la suma de los pequeños detalles. Estoy contento con los pequeños detalles. Cuando ganas de una forma así y con equilibrio estás contento. Está claro que hay cosas que mejorar, pero hay que disfrutar de cada victoria porque esto es primera división.

Lesión de Roger

-Roger notó molestias en el isquio. Es pronto para saber alcance de la lesión. Por su parte, a Morales se le han subido los gemelos y ya está. Nada grave. Está bien.

De estar fuera de la convocatoria a la titularidad

-Me encanta la competencia que hay en el equipo. No solo le va a pasar a Clerc, a más jugadores. Espero que eso afecte, para bien, al rendimiento del equipo.

Penalti

-En el campo tenemos especialistas. Hay algunos que están claros y otros en los que son ellos los que deciden. Luego hay momentos en los que se toma una decisión u otra. Me daba igual hoy, Roger o Borja. Daba igual quien hubiera lanzado lo habría marcado. Lo han decidido ellos, orientado también por el banquillo claro.

Palabras de Roger tras ganar al Villarreal

-A mí no me molestaron las palabras de Roger. El equipo está por encima de todos los individuos. Para que el equipo vaya bien hay que dar todo dentro y fuera del equipo y no hay debate.