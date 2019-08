El Sevilla se mete en medio de la operación Bono

La situación en la portería ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Con el Girona y el Levante pendientes de la decisión de Oier Olazabal, el conjunto granota ha visto cómo el Sevilla se ha metido en la operación y se puede llevar a Bono al Sánchez Pizjuán. En una operación en la que Oier ponía rumbo a Montilivi y el marroquí llegaba al Ciutat, la salida de Sergio Rico al PSG, todavía no oficial, ha cambiado el escenario.

Desde el club son conscientes de que la operación que estaba pendiente de cerrarse con el OK de Oier ya no está en el contexto favorable en el que se encontraba hace tan solo unas horas. El fichaje de esta manera no se ha logrado cerrar debido a que el Sevilla se ha metido por el medio y está tratando de convencer al futbolista del Girona.