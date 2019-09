La versión oficial del Levante UD sobre el traspaso de Prcic

"Ofertas no llegó ninguna para las dos partes. Hubo un interés que no le encajaba, por ser una Liga que no le gustaba. Al final ha salido traspasado, como hicimos público. Hemos llegado a un acuerdo con el Estrasburgo y compartimos (con el jugador) unos derechos a futuro y unos ingresos que vamos a recibir". Es la versión oficial del Levante, en palabras de Quico, de la operación de Prcic, sobre la que públicamente el club no ha desvelado cantidades.

Pese a no hacerlo, lo cierto es que los beneficios del traspaso, compartidos con el propio Prcic, supera los 600.000 euros fijos. A ellos se añade una parte también en variables por un futbolista que trató de priorizar su regreso a Francia o recalar en una de las grandes ligas. Durante el verano desde Orriols estuvieron a la expectativa de que el Rennes, su antiguo club, trasladara una propuesta, algo que no ocurrió. Sólo lo hizo al final el Estrasburgo, que se vio oligado a reaccionar en el mercado para reforzar su centro del campo.