El Levante sigue luchando por su Copa de la España libre

El Levante va a solicitar a la Real Federación Española de Fútbol el reconocimiento oficial del título obtenido en 1937 correspondiente a la Copa de la España Libre o de la República y que presentará este lunes un museo virtual.

El presidente del Levante hizo estos anuncios durante la presentación de los distintos actos que ha organizado el club para celebrar su 110 aniversario, desde su fundación el 9 de septiembre de 1909.

Además, Catalán adelantó que el sueño del club es poder tener un museo y por eso llevan más de un año con un proyecto en marcha para recopilar el mayor número de objetos históricos del Levante.

"Desde la universidad de Valencia pusimos en marcha un proyecto de patrimonio histórico. Llevamos más de un año para recuperar el patrimonio histórico y, durante este tiempo, vamos a restaurar más de 30 objetos, como trofeos o banderines que están en nuestro club, de cara a ese sueño de poder tener un museo", indicó el máximo responsable del club valenciano.

El presidente del Levante también comentó que preparan un documental que se llama 'Maneras de vivir', realizado por la Fundación del Levante Cent Anys, y otro documental sobre la historia del estadio Ciutat de València, que hoy cumple cincuenta años.

Catalán, que anunció que han lanzado un concurso de relatos de la historia del club y otro para ilustradores para que ilustren partidos históricos del club, se mostró prudente sobre el juicio que se desarrolla desde la semana pasada sobre el presunto amaño del Levante-Zaragoza en 2011. "No hago ninguna valoración, sólo respeto absoluto a la Justicia y también a la presunción de inocencia, que desgraciadamente no está muy latente en la sociedad. Pero un mensaje muy claro es que este club (el Levante) no está en ese juicio", declaró.