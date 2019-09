Eva Navarro, por "muchos años más"

Eva Navarro, la perla levantinista que este mismo verano ha rechazado una oferta para recalar en el CD Tacón —el equipo que oficialmente absorberá la próxima campaña el Real Madrid—, se ha referido a su futuro en la entidad granota en la página web oficial del club: "Va a ser mi segundo año aquí y me espera una año bonito con el Levante y la Selección. Tengo retos muy buenos. María Pri me ha dado mucha confianza para seguir aquí y estoy muy feliz de seguir el año que me queda, y ojalá sean muchos más".

Eva debuto marcando en el triunfo ante el Athletic Club: "Estoy muy feliz de cómo ha empezado la temporada con tres puntos frente al Athletic Club. Tuve la suerte de ayudar al equipo con el gol y estoy feliz. Será una Liga bastante complicada pero tenemos un equipazo, somos una piña y en los objetivos de meternos en Champions y pelear por la Copa y la Liga, creo que podemos conseguir algo grande".

Su rendimiento le ha hecho ser una fija en las inferiores de la Selección en incluso valorar con la asoluta, algo que la yeclana valora de forma especial: "Que cuente Vilda conmigo con solo 18 años es increíble y no puedo estar más feliz".