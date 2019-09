Quico Catalán no recuerda que Tebas le hubiera advertido de un posible amaño

Quico Catalán, presidente del Levante UD, aseguró este jueves al comparecer como testigo en el juicio por el posible amaño del partido de su equipo y el Zaragoza en 2011 que no recuerda haber recibido en los días previos una llamada del entonces vicepresidente de LaLiga, Javier Tebas, para advertirle de esa posibilidad.

Minutos antes, Tebas, también como testigo, aseguró que tras advertirle Augusto Cesar Lendoiro, entonces presidente del Deportivo de La Coruña, de que el Zaragoza había comprado a sus jugadores llamó a Catalán para informarle de la situación. "Se lo he dicho alguna vez: 'Javier, no recuerdo nada de eso'. No recuerdo haber tenido ninguna conversación", apuntó el dirigente del Levante.

Catalán afirmó que si hubiera recibido esa llamada, su forma de proceder habría sido diferente. "Le puedo garantizar que como presidente y máximo responsable como mínimo habría tenido una reunión con mis capitanes y con la plantilla y les habría trasladado que bajo ningún concepto eso podía ocurrir", indicó.

El presidente del Levante UD explicó que ha hablado posteriormente con algunos de los acusados y que la respuesta de todos había sido que "no pasó absolutamente nada".

Respecto al partido indicó que entendía que "saltaron dos equipos, uno que se jugaba la vida y otro que había conseguido su objetivo unos días antes". "Habíamos obtenido la permanencia en la jornada anterior, la presión había sido altísima. Estábamos en pleno concurso y la permanencia fue más que un logro. Fue la permanencia más celebrada que recuerdo", señaló.

Catalán habló también sobre las entradas que vendieron al Zaragoza para sus aficionados y admitió que les preocupaba mucho cobrarlas, así como que en algún momento participó en conversaciones para que se pagaran por anticipado, tal y como finalmente se hizo. El dirigente del Levante dijo que recibieron dos pagos por transferencias en los días previos al encuentro por esas entradas.

También tenía que haber comparecido Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, pero finalmente no pudo acudir y lo hará el día 19, fecha en la que se reanudará el juicio.