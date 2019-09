Tebas acusa a Ballesteros de repartir el dinero

Javier Tebas ha declarado en el juicio sobre el presunto amaño del Levante-Zaragoza que denunció los hechos porque un jugador se lo pidió, por la llamada deseperada de Lendoiro —el Depor fue el que se fue a Segunda— y por la advertencia del consejero del Villarreal Fernando Roig Negueroles, así como por otros dos partidos sospechosos: "El 3 de marzo de 2013 di el paso de cumplir la encomienda que me hace el jugador. Mi conciencia no me permitía conocer eso y no hacer nada".

Tebas también ha acusado directamente al Dr. Villanueva, Prieto y Paredes de darle el dinero a Ballesteros, y a este de ser el encargado de su distribución. Sergio —actual entrenador del Valladolid—, según Tebas, fue quien le dijo a Lendoiro que el partido estaba arreglado y el presidente de LaLiga ha asegurado que llamó a Quico Catalán para avisarle de que indicasea sus jugadores de que eso era ilegal e incluso a Rubiales, entonces presidente de AFE. Después le llegó un testimonio de un jugador del Zaragoza que le llevó a denunciar, motivo por el cual la defensa pide que se invalide el juicio ya que todo partiría de una vulneración de su secreto profesional. No ha revelado la identidad del jugador, pero sí que este le dijo "pon la denuncia tú o no vuelvo a jugar".