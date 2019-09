No hay dos sin tres en el Bernabéu

La conquista del Bernabéu era una utopía hace no tanto, pero el Levante visita el feudo blanco con sensaciones positivas y el cuerpo pidiendo otra gesta como la del año pasado. No es un tópico ni mucho menos. La expedición granota cogió el AVE ayer rumbo a la capital convencida de sus posibilidades por muchos motivos. Por su nivel en este arranque de temporada, porque el grupo es competitivo y por el momento del Madrid. En la Castellana, el inicio de curso no ha sido positivo ni mucho menos y en el Levante ha sucedido todo lo contrario. En Mendizorroza el resultado no fue el esperado pero allí se fueron construyendo los cimientos de una versión mejorada de la plantilla de Paco López. Y precisamente antes del parón llegó el mejor momento del equipo. Contra el Valladolid en casa, el vestuario confirmó que ha dejado atrás ese caos defensivo y no hay mejor plaza que el Santiago Bernabéu para dejar claro que eso es una tendencia que se prolongará en el tiempo y no solo un hecho puntual.

El parón de selecciones de hecho debe haber servido para perfeccionar esa filosofía inicial del modelo de juego, más allá de un dibujo que puede cambiar en la visita al Santiago Bernabéu. En Madrid, el cuadro granota puede sorprender de hecho con un 'nuevo' sistema. El que dio el éxito a Paco López la temporada pasada. Tres centrales, con dos carrileros —Miramón y Clerc—, Postigo y Vezo como indiscutibles más la figura de un tercer central para limitar por dentro el juego blanco.

En el centro del campo, el trivote con Vukcevic como ancla, después de sus tres titularidades en las primeras jornadas, más la figura de Campaña y Rochina como interiores, un detalle distinto al de la temporada pasada, ya que el andaluz fue el 'pivote', junto al '16' y Bardhi. Arriba, Morales podrá explotar ese juego ofensivo en velocidad y recuperar su mejor versión tras un arranque dubitativo y junto a él Mayoral, Roger o Sergio León.



Benzema y dos más

El ariete es el gran peligro del conjunto granota. Hazard tiene complicado empezar de inicio después de llegar de lesión y con Bale expulsado el tridente blanco se asume con Lucas Vázquez, más cuestionado que nunca, y Vinicius con menos confianza que hace unos meses. Además, la baja de Modric en el medio es más importante teniendo en cuenta el inicio de curso del medio.