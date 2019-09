"Hemos terminado con el Madrid pidiendo la hora"

Paco López puso en valor la fortaleza mental del equipo en la segunda mitad. El técnico de Silla destacó la reacción del conjunto granota tras el 3-0 con el se llegó al descanso. "Lo normal es que con ese marcador te hundas y les he dicho que se olvidaran del resultado y tuvieran convicción", afirmaba en rueda de prensa. "¿Quién iba a decir que después el Madrid terminaría pidiendo la hora? Eso dice mucho de un equipo que nunca se rinde", añadía.

El preparador confesó que ceder rápìdamente la pelota condenó al equipo en la primera mitad. "Sin el balón, nuestro equipo no es reconocible porque nuestra filosofía es tener la pelota". Pero no fue este el único problema del equipo antes del descanso. "No hemos estado bien en cuanto a intensidad y agresividad en la zona en la que el Madrid se siente cómodo, y si encima están acertados es muy difícil".

Paco López explicó el repunte del equipo tras el refresco, y afirmó que se va con "un sentimiento contradictorio" por las sensaciones y por el marcador final. "Este partido nos tiene que dar esperanza en este equipo, que tiene que seguir creciendo".

Por último, el técnico evitó responsabilizar al sistema del resultado final, pese a que en la segunda mitad, con la línea de cuatro el equipo puso en apuros a los locales. "El equipo está preparado para jugar con tres centrales, con 4-4-2 o 4-3-3 y siempre creemos que lo que hacemos es lo mejor para encontrar el equilibrio", y volvió a reconocer el trabajo mental del equipo. "Hemos hecho muchísimas cosas para terminar 3-2, sobre todo a nivel mental. A nivel de juego, con algunos matices hemos mejorado. Hemos cambiado para que el equipo mejore".