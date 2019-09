Al borde de la enésima machada

El Levante se quedó a un cabezazo de Vezo y un centro de Morales de puntuar por tercera temporada consecutiva en un Bernabéu que acabó pidiendo la hora. La parada de Courtois y la mala elección del Comandante, que se la jugó por sorpresa al palo corto, evitaron en el tiempo de descuento lo que al descanso, con el equipo tres goles por debajo y patas arriba, se antojaba como una utopía.



En un partido que tras los primeros 45 minutos apuntaba a la goleada y que tal y como había pronosticado Paco López no sólo fue exigente sino también largo, los granotas volvieron a ser fieles a su ADN peleón e inconformista.Y es que si algo quedó claro tras dos partes completamente opuestas, una para cada equipo, es que el Levante, que juega muy bien a lo que sabe y mal a lo que no, se vuelve un equipo menor cuando reniega a sus señas de identidad. La demostración fue que, reajustado táctica y psicológicamente tras el paso por vestuarios, se reencontró a sí mismo volviendo a un dibujo más natural.



Nada que ver con lo torpes y espesos que los granotas habían estado con el 3-5-2, un sistema para que el de salida tal vez vaya siendo hora de firmar para siempre el acta de defunción. Postigo y Vezo defendieron peor pese a estar más arropados, mientras que Duarte naufragó en su debut y los carrileros no dieron abasto. La clave, de todos modos, estuvo de nuevo en la medular y más en concretó, para bien y para mal, en los mediocentros.



Mientras que el Real Madrid se descompuso sin Casemiro, el más catastrófico de los cambios de Zidane, el Levante cogió vuelo al prescindir de Vukcevic, el más determinante de los que hizo Paco López. El montenegrino, que entorpeció la circulación sin compensarlo con equilibrio, volvió por sus fueros, aunque no fue el único barco a la deriva. A excepción de Aitor, otra vez providencial, ningún granota dio la talla en un primer acto en el que el Madrid fue una apisonadora presionando arriba. Que sólo cayeran tres goles fue la mejor noticia.



Después de un empate y una victoria en las dos últimas visitas, el Levante UD retrocedió varios pasos en su puesta en escena. Aunque con aquellos buenos presagios tampoco es que llegase para prometérselas felices, lo ocurrido en el primer acto fue un naufragio con todas las de la ley. Un tramo en el que quitando el toma y daca del arranque, el Real Madrid barrió. En la cabeza de Paco López el planteamiento posiblemente era espectacular, pero sobre el campo, encima con Benzema inspirado y efectivo, fue caótico. Después de cuatro jornadas aún no hay un dibujo de referencia.



Sin salir de la cueva, al Levante no le dio la vida para achicar agua, encima claramente descompensado por los costados. Por ahí precisamente se abrió la lata. Igual que le estaba pasando a Miramón por la derecha, ante la duda de si quedarse con el extremo o con el lateral, Clerc dejó suelto a Carvajal y Benzema cabeceó como si Duarte fuese transparente.



A partir de ahí, dos goles más antes del descanso como retrato de la peor versión granota. El segundo, otra vez de Benzema, llegó después de tres pifias en cadena: Rochina y sus pérdidas, Vukcevic y su metro cuadrado para recibir al pie y Postigo y su falta de contundencia. El tercero, pese al escrutinio del VAR en el inicio de la jugada, dejó en evidencia otra la validez de Vukcevic regalando metros. Mientras que Casemiro subió en sprint, el montenegrino bajó trotando. Otra vez los mediocentros en el nudo del partido.



Con todo teóricamente decidido, el Levante volvió del descanso como si el partido empezase con 0-0. Y por ahí encontró la rendija por la que asomarse. Sin miedo escénico ni cláusula que lo impidiera, Mayoral acortó distancias y la maldición del Real Madrid con sus ex dio paso a otro partido.



Paco rescató el trivote de sus tardes de gloria y, aunque el Morales de ahora sigue lejos de su mejor versión, una cabalgada del Comandante acabó de romper el partido. Campaña le puso a Melero el gol de la esperanza en la cabeza. Y tirando del mismo guante repitió la misma jugada con Vezo, quien con un remate picado abajo posiblemente habría puesto el broche a una reacción soberbia.





Ficha técnica

: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Militao, m.60), Marcelo; Casemiro (Hazard, m.60), Kroos, James; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema (Jovic, m.82).: Aitor; Miramón, Duarte (Melero, m.68), Postigo, Vezo, Clerc; Vukcevic (Bardhi, m.55), Campaña, Rochina (Roger, m.68); Morales y Borja Mayoral.: 1-0, m.25: Benzema. 2-0, m.31: Benzema. 3-0, m.40: Casemiro. 3-1, m.49: Mayoral. 3-2, m.75: Melero.: De Burgo Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Casemiro (28), Lucas Vázquez (39) por el Real Madrid; y a Vezo (79) y Clerc (90) por el Levante.: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 60.401 espectadores.