La verdad del caso Campaña

Igual que cuando cogió las riendas del primer equipo, Paco López vuelve a tener un reto con Campaña. En su faceta de psicólogo y motivador, el técnico le ayudó entonces a impulsar su carrera hasta convertirse en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Sin embargo, año y medio después de aquellas charlas, Paco puede verse en la tesitura de tener que sentarlo otra vez en el diván para que asuma su rol.

De puertas para adentro, la situación de Campaña es una de las que más preocupan en Orriols. Pero no después del partido en el Bernabéu, donde pese a su asistencia de gol no estuvo demasiado bien, sino desde principios de pretemporada. En concreto desde que se evaporó su traspaso. Internamente el jugador llegó a verse fuera y después dentro, parecido a lo que le ocurrió también al club. Ambos se han visto obligados a resetear sobre la marcha. El club lo ha logrado tras cuadrar a última hora el fair-play. El jugador, que ya en el primer amistoso contra el Villarreal se mostró cabizbajo y protestón, continúa en ello.

Recuperar al mejor Campaña es tanto por su propio bien como por el de todo el equipo una de las prioridades de cara a los próximos partidos. Para conseguirlo, sin embargo, su suplencia no es algo que ahora mismo parezca en la mente del entrenador. De cara a la visita del Eibar, este miércoles el entrenamiento fue con un centro del campo con él fijo. A su lado lo que cambiaban eran los acompañantes: Melero, Radoja o Vukcevic, siempre pensando en un 4-4-2. Eso sí, en una semana de tres partidos todo apunta a que llegarán rotaciones.

En contra de las especulaciones, que Campaña tenga que asimilar su nueva situación no significa que se haya quedado a disgusto. El centrocampista tiene un acuerdo verbal, sin cantidades por escrito, para que Quico le facilite su salida en verano. Es un pacto que, sin dar nombres, el presidente ha reconocido al asumir que, también para cuadrar mejor los números del fair-play, «habrá que hacer traspasos».

La intrahistoria del pasado mercado fue que no se dio pie a vender a Campaña. Quico declinó la oferta que presentó su agente en nombre del Sevilla, dispuesto a llegar a los 20 millones pero no a los 30 con los que el planteamiento habría sido otro. En palabras del jugador, el interés fue «real», aunque en ningún momento forzó la máquina. Al revés, si renovó cuando su cláusula de era de 15 y no de 60, con la permanencia aún en el aire, fue porque el Levante «ha sido el club que ha confiado en mí y me ha devuelto la ilusión». En caso de descenso eran 8.

La apuesta con Campaña, que tiene contrato en vigor hasta 2023 y una ficha de 3,2 millones brutos, pasa por revalorizarlo todavía más en una temporada en la que los mejores pronósticos deportivos pasan por su debut, por fin, como internacional absoluto.

«Estamos convencidos de que llegará el día en el que a lo mejor los caminos de Campaña y el Levante se puedan separar, pero eso no va a ser a corto plazo porque está en el mejor lugar para crecer como futbolista». Son palabras de Quico, responsable directo de su blindaje en un momento en el que la dirección deportiva, prácticamente sentenciada, carecía ya de funciones reales. Ahora, para que esos caminos se separen de verdad, el jugador tiene que reencontrar antes el suyo en el campo.