Batalla abierta en la delantera

Los tres delanteros del Levante han visto portería en esta temporada y eso demuestra que en Orriols no hay un problema de gol ni mucho menos. De hecho, es de los equipos de LaLiga que más rematan a portería contraria. Y en ese escenario, Roger es el único de los puntas que ha tenido minutos en todos los partidos. El Pistolero comenzó el año, a pesar de su excelente nivel goleador el curso pasado, por detrás sobre el papel de Mayoral y Sergio León, titulares en Mendizorroza. En la práctica, la situación tampoco cambia en exceso, ya que es de los tres el que menos minutos ha disputado hasta la fecha, pero curiosamente es el único que ha entrado al terreno de juego en todos los partidos.

Paco López ha echado mano del nueve en todos los partidos y Roger ha respondido. Sus 12 minutos contra el Alavés dejaron una ocasión sensacional que a punto estuvo de acabar en la meta defendida por Pachecho. Contra el Villarreal, salió desde el banquillo para hacer un doblete desde los once metros y eso le dio la titularidad contra el Valladolid. Ante los de Pucela estuvo activo y miró por el bloque. Sin ocasiones de peligro, salió del campo en el 64' para dar entrada a Sergio León, que lleva cuarenta minutos más que él en LaLiga. En el Bernabéu, sus 20' también dejaron claro que está más solidario que nunca. Al margen del peligro dentro del área no deja de moverse lejos de la misma y eso genera espacios al resto. En los entrenamientos más de lo mismo. Él y otros jugadores como Bardhi y Radoja están con el cuchillo entre los dientes. A un nivel altísimo de competitividad y ganándose un puesto en el once.

Ante el Eibar, Paco López tendrá en ese sentido un nuevo 'problema' a la hora de elegir delantero y eso es algo que también tiene que ver con el esquema y con la figura de Morales. El Comandante ha jugado arriba y también lo ha hecho por fuera. Este año, sin embargo, sin un hombre del perfil de Jason en el equipo, cuando Morales juega como nueve falta mucha verticalidad por fuera. Así sucedió en Mendizorroza con cuatro centrocampistas en la línea medular y también en el Bernabéu, a pesar del 3-5-2 con dos carrileros.

De esta manera, si el Comandante es un activo por fuera, la competencia en la dupla de delanteros se reduce a dos puestos para tres delanteros. Con Roger habiendo participado en los cuatro partidos, Mayoral es por su parte el hombre que más minutos ha jugado hasta la fecha en LaLiga Santander. Un total de 258 con tres titularidades, más que ningún otro delantero granota, ya que Roger suma una y Sergio León un total de dos.



El andaluz es otra de las incógnitas

Titular en los dos primeros partidos, después se cayó del once contra el Valladolid, pero entró desde el banquillo y encontró el camino directo al gol. Un tanto que supuso la segunda victoria consecutiva de la temporada y que además le permitía estrenarse como granota en partido oficial después de una fantástica pretemporada. Ahora, ante toda esa competencia, el dilema está en el tejado de Paco López, que buscará hacer daño a un Eibar dubitativo hasta la fecha.