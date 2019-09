"Si este equipo no generara tanto tendríamos que empezar a preocuparnos"

Tras el empate (0-0) que ha sabido a poco en el Ciutat, Paco López ha valorado como positiva la actuación de sus futbolistas y ha dado por bueno el punto tras la igualada. "No se puede negar el esfuerzo de todos los futbolistas", ha defendido el mister, que en todo momento ha recalcado que "hacía muchísima calor, humedad", y que había que "felicitar" a los futbolistas.

El técnico ha recalcado que la victoria no ha llegado por cuestión de acierto, ya que el equipo ha tenido "muchísimas" ocasiones claras de gol. "No era fácil llevar el mando del partido con dos equipos tan distintos y a la vez tan parecidos. Este equipo genera tanto que es cuestión de acierto. Si no lo hiciera tendríamos que comenzar a preocuparnos. Hemos tenido las más claras", ha explicado "pero nos ha faltado el último pase". Eso sí, el entrenador ha recalcado que por lo menos "hemos mantenido la portería a cero".

En determinados momentos, el Eibar salía a la contra con demasiada facilidad. "Había demasiados espacios", ha explicado. "El juego del Eibar te dificulta. Intentas salir de la primera presión, que ya sabemos lo que pasa. Si te equivocas estás muy cerca de tu portería, pero si sales tienes espacios. Los hemos encontrado a la espalda, hemos tenido ocasiones claras, pero ha llegado el UY de la grada", ha argumentado, en referencia a las ocasiones que no terminaron en gol.

El preparador también se ha querido acordar de los ataques granotas: "Las que hemos tenido claras, ha faltado finalizarlas de otra manera. Hemos tenido acercamientos hasta línea de fondo y pase atrás, y nos ha faltado encontrar ese último pase para finalizar. Ahí también juega el rival; el Eibar ha sabido resolver bien esas situaciones", ha explicado.

Una semana exigente

Para concluir, el técnico ha recalcado que obviamente "hay muchas cosas que mejorar" porque "estamos a principio de temporada". "Cada día y partido tratamos de seguir creciendo y mejorando. El martes tenemos otro partiod importante contra el Betis, sin apenas tiempo".

Al respecto del partido del martes en el Villamarín, Paco López ha avanzado que debido a que "la mayoría de los futbolistas han terminado fundidos", el equipo prepara "muchos cambios".