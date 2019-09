"Hay gente que lo puede llamar que no damos con la tecla, pero creo en la flexibilidad táctica"

Paco López ha pasado revista este lunes al momento del Levante en vísperas del partido contra el Betis. Pese al revés de la lesión de Bardhi, que estará de baja tres semanas, el técnico ha reconocido que mantendrá sus planes de hacer rotaciones. Respecto a los cambios de once y sistema ha señalado que no se trata de dar con la tecla sino que cree mucho en la "flexibilidad táctica".

Cambio de planes por lesión

"Bardhi iba a jugar seguro. Me trastoca más que nada por él. Es importante para este equipo, para mí personalmente. El otro no día jugó, había participado en todos los partidos, pensando en este. Es una pena no tenerlo, pero son gajes de este oficio. Se lesionó en el último entrenamiento, en una jugada tiró a portería y se notó una molestia muscular y esta mañana se ha confirmado que tiene una rotura muscular".

Novedades en el once titular

"Hay gente con alguna molestia o cansancio. Roger tuvo un golpe importante en la cadera. Rochina acabó muy cansado. Morales€".

De Quique Setién a Rubi

"Cada entrenador tiene sus matices, pero no encuentro diferencias en el nivel y talento de su plantilla. Tienen un equipazo con la incorporación de Borja Iglesias o Fekir más los jugadores que ya tenían. El Betis se caracteriza por tratar de tener el balón. Sabemos que discutirle a estos equipos con tanta calidad la posesión no es fácil. Nuestra filosofía es tratar de hacer nuestro juego y lo que nos interesa. Es un equipo con un nivel técnico buenísimo, gente que acumula por dentro con Canales, Carvalho, Joaquín, luego por fuera con mucha profundidad que parten del lateral como Pedraza, Emerson... Arriba Borja Iglesias, Loren... Es un equipo hecho para estar en la parte alta".

Regreso a la que fue su casa

"Sergio (León) tiene sus números para jugar".

Cambios de sistema

"Siempre lo he dicho, creo mucho en la flexibilidad táctica. Hay gente que lo puede llamar que no damos con la tecla. Es respetable. Sabemos lo que queremos, otra cosa es que nos salga mejor o peor, independientemente del dibujo que utilicemos. Pero lo que sí que creo es que sabemos a qué queremos jugar cada partido y qué queremos hacerlo, otra cosa es que nos equivoquemos en la elección o en un cambio, pero tenemos muy claro cómo queremos jugar, cómo hacerle daño al rival y que el rival nos haga menos daño".

Once titular

El doble lateral, como la temporada pasada en San Mamés, es una posibilidad.

Decisión deportiva

Toño está bien, ha entrenado muy bien y está en perfectas condiciones si consideramos oportuno que juegue.