Paco López: "Vukcevic nos ha pedido el cambio en el descanso"

Tras la derrota en el Villamarín, la tercera seguida de LaLiga a domicilio, Paco López valoró el encuentro y comentó la situación que atraviesa el equipo, que ha sumado uno de los últimos nueve puntos en la competición doméstica (derrotas en el Bernabéu y en Sevilla y empate ante el Eibar).

El técnico indicó que "la primera parte ha ido como teníamos previsto y de hecho nos hemos adelantado con acción a la contra". En este sentido, el de Silla ha explicado la hoja de ruta que tenían prevista seguir durante el encuentro: "Era importante atacar a los espacios cuando encontráramos balón porque ganar la posesión al Betis no era fácil. Iba por donde queríamos. Hemos tenido ocasiones de Hernani, Campaña y Sergio, y ha llegado la jugada clave con el gol en el descuento en el que nos hemos equivocado con una pérdida en medio campo".

Al respecto de la remontada verdiblanca, Paco López ha comentado que en "el segundo tiempo hemos tenido el 1-2 con una de Morales de cabeza y acto seguido en otra pérdida nuestra nos vuelven a marcar. Hemos tratado de ir de tú a tú, golpe a golpe, pero han sido mejor". El preparador argumentó que era "muy complicado" que un equipo como el Betis "no generara" y ensalzó al conjunto sevillano. "Hacemos mucha autocrítica, pero no debemos olvidar que enfrente tenemos un equipo hecho para jugar en Europa. El equipo ha dado la cara durante muchos minutos del partido. Con el 3-1 no nos hemos encontrado. Hemos querido arriba a hacer el segundo, descuidando muchas cosas, cuando podría haber llegado haciendo las cosas normales. Nos hemos equivocado dejando espacios atrás y nos podría pasar lo que ha pasado, que hemos tenido la sensación de que nos llegaban fácil", ha comentado.

El entrenador ha indicado que no le "sorprende" el partido de Joaquín (que con 38 años ha repartido tres asistencias) y ha destacado que "no solo él, sino todo el equipo es capaz de aparecen y sentirse cómodos con espacios y el marcador a favor", como así ha sido.

Sobre su plantilla, Paco ha confesado que el cambio de Vukcevic al descanso no se ha debido por la amarilla que había visto, sino a que el montenegrino estaba "vomitando y mareado" durante el refresco y por tanto había pedido la sustitución. Al respecto de Radoja, que ha completado los noventa minutos, ha afirmado que "ha hecho un partidazo para estar tanto tiempo sin jugar" y sobre Hernani, el autor del gol granota, que está "muy contento" y que le pedirán "esa continuidad en los partidos porque tiene mucho margen de mejora".