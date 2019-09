Once de gala de Paco López ante Osasuna

Once de gala de Paco López ante Osasuna

Cuatro jugadores de carácter ofensivo en el once del Levante para medirse ante Osasuna deja clara la declaración de intenciones de Paco López contra el conjunto rojillo. Hernani, Morales, Roger y Mayoral comparten alineación con Radoja y Campaña sujetando al equipo. Además, en la línea de cuatro defensas, como se esperaba, vuelve Miramón y Clerc al once después de descansar contra el Betis en el Villamarín. Este es el once de Paco contra Osasuna:

Aitor, Miramón, Postigo, Vezo, Clerc, Radoja, Campaña, Morales, Hernani, Mayoral y Roger.

Cabe recordar que el Levante no puede contar con Bardhi y Róber Pier por lesión y los descartes para el choque contra el cuadro rojillo han sido Toño, Duarte e Iván López.

Por su parte, el once elegido por Jagoba Arrasate para medirse al Levante en el Ciutat de València es el siguiente.

Rubén, Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán, Oier, Merida, Roberto Torres, Rubén García, Adrián y Chimy Ávila.