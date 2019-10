Sergio González niega haber advertido Lendoiro del posible amaño

El exfutbolista del Levante UD, Sergio González, negó en su comparecencia como testigo en el juicio por el posible amaño del encuentro entre el club valenciano y el Zaragoza haber advertido al entonces presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, de ese presunto arreglo, que dijo no conocer.

"No", respondió al ser preguntado por si había advertido al directivo gallego. En la denuncia que arrancó este proceso, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que Lendoiro le advirtió del posible amaño tras una conversación con Sergio González.

"No hablé con Lendoiro en ningún momento. No hablé con nadie de nada porque no había nada que hablar", explicó González, que dijo que "se puede mirar en el registro de llamadas".

Además dijo que salió del Deportivo interponiendo una denuncia y que eso tensó la relación entre ambos. González sí que admitió haber hablado en los días previos al choque con algunos jugadores del Deportivo de La Coruña pero que "en ningún momento" le transmitieron que pudieran estar preocupados por ese amaño.

"No hacía falta ni que me lo dijeran, sabían que íbamos a apretar", apuntó González, quien incidió en que no fue conocedor de ningún arreglo. "Que yo viera y que yo sepa, no", señaló.

El ahora entrenador del Valladolid dijo que se enteró hora y media antes de que no iba a ir convocado para ese choque y que lo siguió desde la grada. También ha dicho que se quedó "rabioso" tras haber quedado fuera. "Vi un partido más que correcto. Que queríamos intentar ganar pero que no pudimos", resumió.

González también explicó que en su día denunció a la revista Interviu por haber publicado que fue él quien transmitió a Lendoiro ese supuesto arreglo y que finalmente se llegó a un acuerdo para que quitaran "la huella digital" de esa noticia.