"El VAR está decidiendo partidos por pequeños detalles"

Paco López ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar la situación del equipo dos días antes de jugar, el sábado (13:00 horas) ante el Leganés en Butarque. Para el técnico, el duelo ante el cuadro de Pellegrino será "clave", pues que el equipo granota lleva cuatro sin ganar, y todavía no lo ha hecho a domicilio este curso. "Es un partido clave. El sábado en Leganés es otro partido para tratar de hacer las cosas bien. Pese a que la clasificación diga que no ha ganado, en todos los partidos ha estado cerca de no perder. Vamos con la misma confianza de todos los partidos y trataremos de mejorar todos los errores".

El técnico de Silla hizo hincapié en que, pese a que el Leganés es colista, solo suma dos puntos y por tanto no ha ganado todavía en LaLiga, será un duelo complejo. "Hay que mirar el devenir del partido. Si somos capaces de crear dudas, presionar bien y no dejarles hacer su juego siempre será más difícil para un rival que está bajo en la clasificación. Estamos preparados para tener delante a un equipo que va a ser agresivo. A la contra en los espacios te hace daño. Tenemos que estar preparados para un equipo que va a querer ganar su primer partido de liga", ha explicado.

Y todo, en un contexto competitivo de máxima igualdad. "LaLiga está tremendamente igualada. Parece que sea un tópico, pero es así. "Se están decidiendo muchos partidos por pequeños detalles, en los que entra el VAR. Todo lo que dependa de nosotros tenemos que estar alerta. Está tan igualado todo que vamos a ver continuos vaivenes de los equipos durante LaLiga. En los momentos malos va a ser importante que los equipos mantengan la confianza en lo que se hace", ha dicho.

Además, el preparador valenciano ha indicado que se muestra confiado en poder revertir la mala racha fuera del Ciutat en Butarque. "Puntuar en el Bernabéu no es fácil, en el Villamarín no es fácil. En el Alavés merecimos más. Hay cosas que no hemos hecho bien, influyen muchas cosas. No es solo los campos. El partido del sábado nos da oportunidad de sumar tres puntos fuera de casa y poner una distancia ya importante con el Leganés. Nos tomamos el partido como un reto y lleno de oportunidades".

Eso sí, Paco López ha avisado que el Leganés es un rival peligroso, pese a lo que diga la clasificación. Así ha valorado al cuadro pepinero: "Han merecido ganar algún partido más. Este tipo de rachas las vamos a pasar casi todos los equipos, incluso las están pasando los grandes. De una semana a otra hablan de crisis. Está todo tan igualado, los análisis son tan profundos, que esto está muy difícil. Hoy en día nadie pasa por encima de nadie. El que tiene mas acierto se está llevando los partidos. A mí la clasificación no me dice nada".



Su renovación, Morales y Hernani

Morales y Hernani volvieron a ser protagonistas en la rueda de prensa de Paco López. En caso del luso, por la roja absurda que vio ante Osasuna y que condenó al equipo, y Morales por su cuestionable rendimiento. "Lo de Hernani ya pasó el domingo, y desde el lunes hemos buscado alternativas. Trataremos que estas cosas no vuelvan a suceder", ha afirmado. Sobre Morales, el técnico ha expresado "no estar de acuerdo" con las críticas, porque "ha puesto el nivel tan alto otras temporadas, que si pudiera mantenerlo sería un jugador para los mejores equipos". López también ha confirmado las molestias del defensa Postigo. "Ayer tuvo unas molestias en el aductor y hasta el último momento no sabremos si va a jugar", ha dicho.

Y por último, se ha referido así a la pregunta sobre su renovación, que parecía inminente pero no se anuncia. "Está cerca, pero siempre tenemos los partidos tan cerca cuando hacemos las ruedas de prensa que mi cabeza solo piensa en el partido. Cambien siento tener que comentaros lo mismo, pero es lo menos importante de lo que está pasando ahora".