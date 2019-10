El Leganés pide que se repita el partido desde el penalti de Roger

La polémica por el penalti de Siovas sobre Roger sigue creciendo. Y es el Leganés el que está provocando que la llama crezca después de las declaraciones de la presidenta del club, Victori Pavón, quien incluso aboga porque se repita el partido desde la jugada en la que Munuera Montero ha señalado pena máxima. "Vamos a solicitar repetir el partido porque el VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si está funcionando", señaló la máxima mandataria del conjunto pepinero. A pesar de eso, la presidenta no conoce el reglamento ya que el reglamento dice lo siguiente:





"No se invalidará el partido por los motivos siguientes":

-Errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR (al igual que sucede con la detección automática de goles o DAG)

-Las decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral).

-Las decisiones de no revisar un incidente

-Las revisiones de situaciones o decisiones no revisables.

La presidenta también dejó claro que "el mismo delegado de árbitros dice que no es penalti desde el primer momento" y que "reglamento en mano, se debería repetir el partido". La presidenta ha concluido diciendo que la entidad "está en un momento muy delicado y no puede haber más injusticias". Y hablando precisamente de injusticias, la temporada pasada el Levante se vio gravemente perjudicado por el arbitraje en el estadio de Butarque cuando Cuéllar hizo teatro y simuló una falta que nunca existió en una jugada en la que Coke anotó gol, pero el colegiado pitó menos de un segundo antes, por lo que no se pudo rearbitrar la jugada.