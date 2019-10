'Es un pequeño respiro antes del parón'

Paco López, entrenador del Levante, declaró este sábado que el resultado frente al Leganés fue "justo, como todos", y dijo que "otra cosa son los merecimientos" de uno y otro equipo, puesto que ellos acabaron sufriendo y con su portero, Aitor Fernández, salvando los puntos con dos paradas en el tiempo añadido.

El Levante se llevó el triunfo de Butarque ante el Leganés con dos goles de Roger, de penalti, y otro de Campaña, de falta, aunque acabó sufriendo para mantener el resultado debido al tanto de Braithwaite que recortó distancias.

"Son más que tres puntos por muchísimas circunstancias. Sumamos la primera victoria fuera de casa, hemos superado esa barrera y nos da un pequeño respiro antes del parón", dijo el técnico del Levante, que aseguró que antes de jugar sabían que iban a "sufrir, como así ha sido".

"El resultado lo considero justo, como todos, pero otra cosa son los merecimientos. El Leganés ha hecho un gran partido con sus armas y es un equipo que no te deja respirar ni relajarte. Con 0-2 parecía, a priori, que el resultado estaba controlado, pero al final es un equipo que te complica, como ha pasado, puesto que el 1-2 viene de un saque de meta nuestro", señaló.

Uno de los jugadores más destacados ha sido el portero Aitor Fernández, que paró un penalti y en el tiempo añadido salvó a su equipo con dos paradas que sacó en línea de gol.

"Aitor demuestra la fortaleza mental que tiene. Ha superado la adversidad del gol encajado, se ha venido y eso es importante para todos los jugadores, pero sobre todo para un portero", confesó López, que también destacó el trabajo del delantero Roger.

"No me gusta individualizar, pero el ejemplo de Roger es lo que queremos en este equipo", apuntó.

Por último, Paco López fue preguntado por la actuación del árbitro, que sacó numerosas cartulinas amarillas, expulsó a un miembro del cuerpo técnico del Leganés y decretó dos penaltis, uno a favor de cada equipo.

"En nuestro penalti, con Vezo he hablado. Me dice que pone el cuerpo y que no trata de hacer falta, pero las decisiones de los árbitros, con la ayuda del VAR, siguen con polémica. No debo entrar en las decisiones porque aunque tengan que impartir justicia hay matices de cada árbitro", concluyó.