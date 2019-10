'Estamos en shock por lo ocurrido con Dwamena'

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha declarado este viernes que la plantilla se encuentra en estado de "shock" tras conocerse que los servicios médicos han aconsejado a Raphael Dwamena parar "de momento" en la práctica deportiva por un problema de corazón.

"Ha sido un impacto terrible para la convivencia del grupo, inesperado. Ha sido un golpe directo al plano anímico del grupo que afecta a todos porque es un chico muy querido por la plantilla ya que siempre ha tenido una actitud de ayudar a los compañeros. Es una persona que se deja querer, es muy noble, tiene muy buen corazón y una naturaleza espectacular. Estamos conmocionados y en estado de shock", ha subrayado el preparador del conjunto aragonés en rueda de prensa.

Víctor Fernández ha negado, tras conocer esta información, que el club esté buscando un fichaje y, por contra, ha comentado que el día que se produzca "ese vacío" ya verán cuales serán las decisiones que se toman y que adelantarse es "un sinsentido".

"No hay ni búsqueda de fichajes. El Zaragoza lo tiene muy claro pero el jugador tiene su derecho a explorar otras vías porque hay en juego muchas cosas, pero sobre todo la persona", ha apuntado.

El preparador zaragocista espera que esta situación, a pesar de la desgracia que supone, sirva para "reforzar y hacer más fuerte" a la plantilla para seguir adelante.

"Sabemos que no podremos contar con él y tenemos que seguir más unidos y más fuertes ante la adversidad. Hay que pelear y luchar por lograr el primer triunfo en Soria para dedicárselo y también a la afición", ha comentado.

"Repasado el vídeo tienes una información más objetiva. Me parece increíble. Fue el partido más difícil de gestionar que he tenido en mi vida ya que tuvimos las peores condiciones físicas de los jugadores, inclusive había hombres en el banquillo y fuera peor que los que estaban jugando. Fue una situación muy difícil y aún con todo tuvimos 55 minutos en que el rival no llegó mientras que nosotros tuvimos tres oportunidades de gol. A partir de que ellos marcaron, en los 25 últimos minutos caímos con justicia", ha analizado.

El técnico ha desvelado que para el partido contra el Numancia el equipo, en el aspecto médico, va a llegar "algo mejor" pero "no del todo" aunque espera que el impacto emocional de lo ocurrido con Dwamena sea "un motor" para endurecerse y hacerse más fuerte en un campo que es "muy malo" para el Real Zaragoza.

Víctor Fernández cree que, aún con estas circunstancias, el conjunto aragonés es capaz de ganar "en cualquier lugar".