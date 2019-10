El abogado de Gabi le exculpa del amaño

El abogado del futbolista Gabi Fernández, José Antonio Choclán, ha pedido la absolución de su representado, a quien ha exculpado del presunto amaño del partido entre el Levante UD y el Real Zaragoza en 2011, al explicar que fue "un instrumento" del club aragonés y ha recalcado que Gabi sí que le devolvió 90.000 euros al entonces dueño y presidente Agapito Iglesias.

El letrado de Gabi se ha mostrado muy claro al asegurar que "aunque no somos bobos y puede haber indicios" de un presunto amaño, el desarrollo del juicio no ha convertido "en certezas los indicios" y ha criticado el planteamiento de las acusaciones. "¿Existe certeza de que la tesis de la acusación es la más plausible? Creemos que no. La acusación hace aguas. Es imposible el plan criminal que dibujan las acusaciones, es un plan absurdo", ha sentenciado.

Choclán se ha centrado en defender la inocencia de Gabi, que en su día reconoció ante el Juez sentirse engañado tras firmar un documento construido por el Real Zaragoza en el que supuestamente los futbolistas habían cobrado unas primas en efectivo, cuando según la versión del abogado ese escrito recogía únicamente las primas ya cobradas durante la temporada y que habían sido cobradas por transferencia bancaria.

"La manera de disimular el hecho de meter mano en la caja es que son primas para los jugadores. El famoso documento se otorga por Gabi por error, cuando lo firma no está participando en un amaño del partido, a lo mejor ha contribuido en un delito de apropiación indebida. Es un instrumento del club para encubrir una disposición fraudulenta", ha dicho el letrado.

El abogado de Gabi y Lafita también ha criticado que esta maniobra orquestada por el Real Zaragoza fuera aprobada por los administradores concursales. "Es insólito que se lo tragaran", ha comentado Choclán, que ha subrayado que Gabi le entregó a Agapito Iglesias en la ciudad deportiva del Real Zaragoza el día 20 de mayo de 2011 los 90.000 euros que había recibido por transferencia bancaria.

El letrado de los exjugadores del Real Zaragoza había iniciado su informe de defensa con un duro ataque al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y ha solicitado la nulidad del juicio porque Tebas, según su versión, vulneró "el deber profesional por sus intereses particulares" cuando usó el testimonio de un cliente suyo, y al mismo tiempo futbolista del Real Zaragoza en 2011, para poner la denuncia en la Policía que inició este procedimiento judicial.

"Tebas difundió una información en virtud de una relación profesional y eso constituiría incluso un delito de revelación de secretos. Tebas dice que tiene el consentimiento del cliente, pero no podemos probar que esa dispensa existió, la carga corresponde a Tebas. Lo que ha hecho el señor Tebas es ilícito. La prueba ha sido obtenido con la finalidad de conseguir efecto en un procedimiento penal", ha sentenciado Choclán.

El abogado ha asegurado que Tebas debe ser excluido como testimonio de referencia porque no ha reconocido la fuente durante su declaración ante el Juez y que "no es baladí" que la denuncia fuese presentada casi dos años más tarde de conocer la información "cuando quiere colgarse la medalla" cuarenta y cinco días antes de ser presidente de LaLiga.

Choclán ha defendido también la inocencia de Ángel Lafita, su otro representado en este juicio, y se ha preguntado "dónde está la racionalidad de su imputación", ya que se la acusa únicamente porque jugó el partido y, por lo tanto, ha pedido la condena absolutoria para sus dos patrocinados.