Marta Corredera: "No soy homosexual pero, ¿y si lo fuera?" M. C.

Tras el reportaje sobre su relación en La Voz de Galicia, Tere Abelleira, jugadora del Deportivo ABANCA y Patri Curbelo, que también vistió la elástica herculina y ahora milita en el CD Tacuense de la Reto Iberdrola, han tenido que soportar múltiples insultos homófobos. Sin embargo, también han recibido grandes muestras de apoyo desde todo el país y la última ha llegado de parte de Marta Corredera, jugadora del Levante Femenino.



Citando el tuit de Deportes Cuatro sobre la noticia de los comentarios negativos que se han visto obligadas a soportar tras hablar públicamente sobre su amor, Corredera ha querido enviar apoyo y mostrar su admiración a las dos futbolistas.





No soy homosexual. Pero si lo fuera, que pasaría? Somos PERSONAS. Y el AMOR es AMOR en cualquier corazón. Le pese a quien le pese! Todo mi apoyo y admiración, compañeras?? https://t.co/jDlsAIX8BO — Marta Corredera (@Corredera7) October 16, 2019

Un placer contar con un apoyo como el tuyo, muchas gracias @Corredera7 ! ??? https://t.co/SZ8m91SfVZ — Teresa Abelleira (@teresabelleira) October 16, 2019

Víctimas de homófobos en redes

Sabes? es muy triste ver que hay gente como esta hablando de semejante manera, ya que tienen argumentos muy vacíos.

Muchos también dicen que damos asco, o que está de moda...que no han elegido al chico adecuado, y muchas cosas más...No voy a publicar cada una de las barbaridades a las que día a día nos enfrentamos por estar con una persona del mismo sexo.. Si yo pudiera volver atrás y escoger entre géneros y condiciones sin duda elegiría NO SER COMO TÚ, ya no hablo de las opiniones que cualquiera de todos ustedes puedan dar, sino del respeto. La felicidad de nosotros, DE LAS PERSONAS, no dependen de la sexualidad, de la religión ni de la raza, consiste en el bienestar de lo que nos rodea, en querer a quienes tenemos al lado, en no hacer daño a la gente por como son o puedan llegar a ser en respetar, EN QUERERTE A TÍ MISMO, Y gente como ustedes no tienen ninguno de esos factores. ASIQUE SIENTO DECIR QUE NOSOTR@S SÍ, Y encima somos valientes de mostrarlo y hacerlo ran natural como cualquier otra condición."

