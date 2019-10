Paco López: "Campaña es duda para el domingo"

El partido más especial de la temporada para José Campaña está en riesgo. El andaluz es duda para la cita del domingo en el Sánchez Pizjuán por amigdalitis y el propio Paco López lo ha confirmado en rueda de prensa. "Campaña es duda para el domingo, vamos a ver cómo evoluciona. Tiene un principio de amigdalitis y vamos a ver cómo pasa el día de hoy. Ha pasado una mala noche y el médico ha ido a su casa", señaló el técnico, quien confirmó además que hay otro futbolista que no ha pasado buena semana. "Esta semana también hemos tenido a Clerc con un virus, creo que es algo típico de la época", señaló el técnico.

Además, el entrenador de Silla confirmó que no sabe cuánto tiempo de baja estará el meta Oier Olazábal. "No sabemos el tiempo, tiene una inflamación cerca del tendón de aquiles. No ha mejorado y mientras tenemos al portero del filial con toda la tranquilidad", indicó Paco López, quien también habló de la vuelta de jugadores como Bardhi y Postigo. "Todos los que estaban lesionados como Bardhi o Postigo han estado entrenando y están disponibles", explicó.



La situación de Dwamena

Paco López quiso mandar apoyo público a Dwamena en este difícil momento que está viviendo, aunque explicó que ya ha tenido una conversación privada con el atacante, que está pasando una situación muy complicada. "Yo he hablando con él. Más allá de que haya podido participar más o menos, es una excelente persona y ahora hay que estar con él. Es un chico muy positivo y estamos para ayudarle", señaló el entrenador de Silla, quien recordó que el club no "tenía nada de conocimiento". "Lo habríamos parado", explicó.