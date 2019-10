'Chip Butarque' para el Pizjuán

El Sánchez Pizjuán es territorio hostil para el Levante, donde las visitas se suelen contar por derrotas y apenas se ha vencido una vez en en Primera División. Pero si el cuadro granota tiene que visitar Nervión en algun momento quizás este sea el idóneo, ya que el equipo que dirige Julen Lopetegui no atraviesa un buen momento. Los sevillistas no encuentran el juego del arranque de la competición, vienen de caer goleados 4-0 en el Camp Nou, acusan una crisis evidente de gol y no se hacen fuertes en su feudo, donde no han encontrado la regularidad y apenas han ganado un partido en LaLiga.

Por su parte, el equipo de Paco López, con Campaña en la convocatoria ya recuperado de su amigdalitis, llega a la cita después de quitarse una losa de encima con el primer triunfo de la temporada a domicilio ante el Leganés (1-2). El duelo en Butarque debe convertirse en un punto de inflexión, ya que más allá de los tres puntos el equipo estuvo acertado en ataque y mejoró considerablemente en defensa, la asignatura pendiente, con lo que granotas buscarán replicar aquella actuación en el Pizjuán para así dar un salto en la clasificación y demostrar que la victoria ante el colista fue solo el inicio de la recuperación tras enlazar cuatro duelos sin ganar.

Eso sí, el territorio hispalense no trae buenos recuerdos para los blaugranas, que solo lograron asaltar la capital andaluza en la temporada 2013/2014, con el resultado final de 2-3 tras los goles de Barral, Vyntra y Simao; el único triunfo allí de la historia de la entidad en Primera; también se ganó en el 98, pero en Segunda (0-4, con tantos de Fede, Sestan, Raúl Ibáñez e Ino).

Desde la última victoria en Sevilla, el Levante ha rascado dos empates en el Pizjuán, el más reciente hace dos temporadas (0-0), y ha encajado dos abultadas derrotas, la última 5-0 y que puso la guinda a un año redondo de los andaluces contra los granotas; en Orriols también golearon 2-6, con lo que en el balance general los granotas recibieron once goles.

Sin perder de vista sendos tropiezos, el cuadro granota afronta con ilusión el reto de volver a sumar contra uno de los grandes de LaLiga, la especialidad de la casa para Paco López. Es el momento perfecto para hincar el diente a los hombres de Lopetegui, que han pasado de encajar un gol en las cuatro primeras jornadas, a haber recibido diez en las cuatro últimas y comenzar a sembrar las primeras dudas.

Vaclik no está siendo determinante con sus paradas como sí lo fue antaño, hecho que contrarresta el momento dulce de Roger de cara a portería. Paradójicamente, Aitor está siendo de los mejores en el cuadro blaugrana y los delanteros del Sevilla no están encontrando el gol, principalmente Luuk de Jong, una de las grandes apuestas de Monchi para reforzar el ataque sevillista el pasado mercado de verano. No obstante, junto al holandés jugará Lucas Ocampos, que sí está cumpliendo con las expectativas. El argentino suma dos goles en los últimos tres partidos y será la principal amenaza de los locales.