"Esta puede ser una derrota que nos refuerce"

Gonzalo Melero, que ha vuelto a la titularidad en el Sánchez Pizjuán, ha destacado tras el duelo en Sevilla que "estamos jodidos por la manera en la que se nos ha ido", y ha recordado que la derrota ha llegado "después de un trabajo muy duro tanto defensiva, como físicamente".

Pese a ello, el centrocampista ha completado uno de sus mejores partidos como granota y ha querido lanzar un mensaje de optimismo. "Hay muchas cosas positivas con las que tenemos que quedarnos", ha afirmado. "Obviamente ahora estamos mal, se nos ha ido el partido muy tarde. Puede ser una derrota que nos refuerce en otros sentidos. Y tenemos que seguir fuertes en casa".

"Estamos en la línea a seguir", ha asegurado. El '22' además ha querido recordar que "el próximo partido es en casa", refiriéndose a que el cuadro granota debe hacer buena esta derrota, sobre todo quedándose con la buena imagen del equipo, para llevarse los tres puntos ante el Espanyol.

A nivel personal, Melero estaba contento por haber ayudado tanto, sobre todo a nivel defensivo en la presión. Ayudaba que Paco López haya apostado por él para la posición de mediapunta. "He salido de mediapunta para hacer una presión alta y ayudar entre líneas. Me he encontrado bien, como todo el equipo, si es verdad que he tenido alguna pérdida al principio de la segunda parte. En líneas generales estoy contento por poder jugar", ha dicho.